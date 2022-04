Unfallflucht- Zeugen gesucht

Obergeis (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße in Obergeis wurde am vergangenen Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein weißer Mitsubishi Space Star im Bereich der vorderen Stoßstange mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher oder die Verursacherin des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350,- Euro. Die Polizei sucht nun nach dem geflüchteten Fahrzeug und dessen Fahrer /-in.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht, Rotenburg an der Fulda Freitag, 22.04.2022, 16:10 Uhr

Eine 21-jährige PKW-Fahrerin beschädigte beim Einparken einen weiteren PKW, der auf den ausgewiesenen Parkplätzen im Bereich des Rodenberg-Hotels stand; sie entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 1300 Euro. Durch Ermittlungen konnte die junge Frau ausfindig gemacht werden.

Scheunenbrand in Fulda bei Antonius

Fulda (ots)

Am Sonntagmorgen meldete um 02.20 Uhr ein aufmerksamer Passant verdächtigen Brandgeruch im Umfeld der Einrichtung Antonius in Fulda-Neuenberg, An St. Kathrin. Bei Prüfung wurde auf dem Gelände von Antonius eine 6 x 8m große Scheune festgestellt, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stand. Durch die Feuerwehr Fulda konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. In der Scheune befanden sich nur geringe Heuvorräte und wenige Kleingeräte. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Arbeitsunfall bei Brückenbauarbeiten- 34-jähriger schwer verletzt

Burghaun-Langenschwarz (ots)

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde am späten Samstagvormittag ein 34-jähriger Arbeiter aus dem Raum Mannheim.

Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Mann bei Arbeiten an einer neu zu errichtenden Brücke über die K46 bei Langenschwarz den Halt, stürzte aus rund 4 Metern Höhe ab und musste in der Folge durch den Rettungsdienst verletzt in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Während der Rettungsarbeiten kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall

Breitenbach am Herzberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr, wurde ein in der Gartenstraße abgestellter Ford schwarzer Ford Focus von einem anderen Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR500,-.

Sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug können unter 06621 / 932-0 oder über das Internetportal der Polizei Hessen abgegeben werden.

Verkehrsunfall in Petersberg – Stöckels

Am Donnerstag, 21.04.2022, befuhr gegen 09.20 Uhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Freiensteinau die Kreisstraße aus Richtung Götzenhof kommend in Fahrtrichtung Stöckels. Im Bereich der Einmündung wollte dieser mit seinem Pkw Skoda nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer aus Sinntal, der mit einem Fahrschulauto und einem Fahrschüler unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 11.000,- Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Verkehrsunfall in Eichenzell – Büchenberg

Am Donnerstag, 21.04.2022, um 10.30 Uhr befuhr eine 71-jährige Fahrzeugführerin aus Büchenberg die Kalbachstraße in Büchenberg und wollte diese anschließend überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 33-jährigen LKW-Fahrers aus Schlüchtern. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw Mazda nach rechts geschoben und kam parallel der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Mazda-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 6.000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht in Fulda – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 14. April bis 22. April 2022 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Fulda, Am Bahnhof. Der Geschädigte hatte auf dem dortigen Schotterparkplatz seinen weißen Pkw Tesla geparkt.

Der PKW wurde vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000,- Euro.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug dürfte es sich vermutlich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefonnummer 0661/105-0.

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und hohem Sachschaden in Künzell-Dirlos

Fulda (ots)

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Künzell mit einem VW Golf die Diorolfstraße aus Richtung Künzell kommend in Fahrtrichtung Dirlos. Hinter dem Fahrzeug befuhr ein 64-jähriger BMW-Fahrer aus Künzell die Landstraße 3377 in die gleiche Richtung.

Die Golf-Fahrerin wollte nach links in Steinstraße abbiegen. Zum gleichen Augenblick versuchte der 64-jährige Künzeller das Fahrzeug zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem abbiegenden und überholenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß kam der BMW X5 ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum und dem Ortsschild von Dirlos.

Der Fahrzeugführer des BMW X5 und seine 61-jährige Beifahrerin wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Fulda verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000,- Euro.