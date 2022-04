Körperverletzung unter Jugendlichen

Frankenthal (ots) – 4 Jugendliche traten und schlugen am Freitag 22.04.2022 gegen 16:30 Uhr, am Kanalhafen in Frankenthal, gemeinsam auf einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen ein. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.

Während der Anzeigenaufnahme der eingesetzten Beamten kehrten 3 der 4 Jugendlichen zum Tatort zurück. Der Grund für die Auseinandersetzung sei eine Beleidigung am Vortag gewesen. Der Geschädigte erlitt Scherzen am Kiefer. Die beiden 14-jährigen und der 15-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Wechselseitige Körperverletzung

Frankenthal (ots) – In der Nacht auf den 24.04.2022 kam es vor einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen aus Frankenthal und einem 32-Jährigen aus Ludwigshafen. Ein zunächst lautstarker Streit zwischen den beiden Männern eskalierte.

Dabei trat der Frankenthaler dem 32-Jährigen in den Bauch. Dieser schlug den 20-Jährigen anschließend mehrfach ins Gesicht. Die beiden Kontrahenten erlitten jeweils nur leichte Verletzungen.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Kind spielt mit Softair-Pistole

Frankenthal (ots) – Ein 13-Jähriger aus Frankenthal wollte am Samstagmittag seinen Freunden in der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal mit einer Softair-Pistole imponieren. Dabei gab der Junge Schüsse ab und zielte umher. Passanten wurden darauf aufmerksam und verständigten die Polizei.

Der 13-Jährige händigte die Softair-Pistole an die Polizei aus. Da es sich um eine täuschend echt aussehende Pistole handelte, wurde diese sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl in Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – Der 54-jährige Geschädigte aus Frankenthal erwischte am 23.04.2022, gegen 02:30 Uhr, 2 Unbekannte, die sich unbefugt Zutritt zu seinem Kleingartengrundstück in der Roxheimer Straße in Frankenthal verschafft hatten. Die Täter waren gerade dabei Kupferkabel zu entwenden, als der Geschädigte sie entdeckte. Anschließend flüchteten die Unbekannten fußläufig.

Auf ihrer Flucht verloren sie eine Gartenschere, die sie zuvor entwendet hatten. Die Täter verschafften sich, wie im weiteren Verlauf bekannt wurde, zu 4 weiteren Parzellen Zugang. Offenbar hatten es die Täter vorwiegend auf Kabel zahlreichen Elektrogeräten abgesehen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 6.000 EUR.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – Am späten Abend des 21.04.2022 stellte der Geschädigte seinen Roller vor einem Wohnhaus im Foltzring in Frankenthal ab. Am nächsten Mittag stellte er fest, dass der Roller durch unbekannte Täter entwendet wurde.

