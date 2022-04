Speyer: Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Samstagabend 23.04.2022 mündete eine Verkettung unglücklicher Umstände in eine Körperverletzung. Ein 27-Jähriger befand sich am Riesenrad der Frühjahrsmesse, wo ein Kleinkind ohne Fremdeinwirkung stolperte und zu Boden stürzte. Der Vater des Kindes deutete den Sturz als einen vom Geschädigten ausgeführten Stoß und schlug dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Da sich der Vater und das Kind im Anschluss von der Örtlichkeit entfernten bestehen noch keine Hinweise zum Täter. Der Geschädigte wurde durch den Schlag glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen Mitternacht wurde ein mit Messebesuchern vollbesetzter PKW beim Verlassen des benachbarten Parkplatzes kontrolliert. Die Fahrerin, eine 25-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern, hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde gegen Mitternacht ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser die Wormser Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch, ausgehend von der 25-jährigen Fahrzeugführerin, wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.