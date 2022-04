Landau: Die Polizei-News

Betrunken in Unfall verwickelt (siehe Foto)

Landau (ots) – Auf der L511 von Godramstein in Richtung Landau kam es am Samstagnacht gegen 23:30h zu einem Unfall. Eine 37-Jährige war von der B10 kommend nach rechts in Richtung Landau abgebogen, als ein aus Richtung Godramstein kommender 32-Jähriger ihr mit vermutlich hoher Geschwindigkeit ins Heck fuhr (Fahrzeug der Frau wurde um 180°gedrehht und auf die Gegenfahrbahn geschleudert).

Beim 32-Jährigen konnte ein Atemalkoholwert von 2,33Promille festgestellt werden. Es wird derzeit vermutet, dass er infolge seiner Alkoholbeeinflussung zu schnell unterwegs war und den zuvor von der B10 kommend eingebogenen Pkw nicht wahrnahm. Die beiden genannten Personen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mussten zur Überwachung im Krankenhaus verbleiben. Die Beifahrerin der Frau musste zunächst ebenfalls verletzungsbedingt in ein Krankenhaus, konnte dieses aber noch in der Nacht wieder verlassen.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 27.000 Euro. Eine Blutprobe beim 32-jährigen wurde entnommen. Ein Vorfahrtsverstoß bei der Frau wird ebenfalls geprüft.

Passantin sorgt für geschlossene Bahnschranken

Landau (ots) Fast eine Stunde waren die Bahnübergänge am Samstagmorgen 23.04.2022 zwischen 8.15-9.15 Uhr in der Westbahn- und Zweibrücker Straße in Landau geschlossen. Dadurch kam es in diesen Bereichen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auslöser war eine Frau, die trotz geschlossener Schranken die Bahngleise überqueren wollte.

Der vom Westbahnhof anfahrende Zug musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es nicht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Erst randaliert, dann mit dem Fahrrad voll durch Landau und zum Schluss in der Zelle

Landau (ots) – Ein 26-Jähriger Mann wurde in Landau zunächst als Randalierer gemeldet. Noch während die Polizei auf der Anfahrt war, flüchtete er betrunken mit einem Fahrrad. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am Straßenrand sitzend angetroffen werden.

Da er mit 2,65 Promille mit dem Fahrrad gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er nicht wegefähig war, wurde er anschließend in Schutzgewahrsam genommen.

Unter Drogeneinfluss durch Landau

Landau (ots) – Im Stadtgebiet Landau konnten am Freitag kurz nach 21h ein 39-Jähriger sowie Samstag kurz vor 3h ein 24-Jähriger Autofahrer festgestellt werden, welche ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Der 24-jährige stand zudem unter Alkoholeinfluss. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, Blutproben entnommen und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrüche in Kleingartenanlage Horstring

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Landau in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage Horstring eingebrochen. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizei Landau.