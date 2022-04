Versuchter Einbruch in die Minigolf-Anlage im Ebertpark

Ludwigshafen (ots) – Ein Sicherheitsdienst meldete der Polizei einen Einbruchsalarm am 19. April 2022 um kurz nach 05:00 Uhr morgens in das Gebäude einer Minigolf-Anlage. Unbekannte brachen ein Fenster auf, welches jedoch durch ein Gitter gesichert war, so dass die Täter nicht in das Gebäude kamen und nichts entwendet wurde. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Wer hat im Ebertpark verdächtige Geräusche oder auch Personen in der Nähe der

Minigolf-Anlage wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 18.04.2022 gegen 03:00 Uhr, ein am Boden liegender Fahrradfahrer in der Bannwasserstraße gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-jährige Radfahrer nach einer Feier auf dem Weg nach Hause war und hierbei stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Im Rahmen der Aufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von 2,15 Promille. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Radfahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Dieser muss sich nun bzgl. einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder der

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Frankenthaler Straße betraten Unbekannte der Zeit vom 14.04.2022, 16:00 Uhr bis zum 18.04.2022, 21:00 Uhr ein Firmengelände und schlugen an einem Mercedes Benz Transporter die Heckscheibe ein und entwendeten Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen in der Nähe des Vito-Transporters festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntag 17.04.2022 gegen 17:00 Uhr, fielen einer Funkstreife im Kurvenbereich der Langgartenstraße/Weiherstraße zwei beschädigte Warnbaken auf. Aufgrund der Spurenlage vor Ort, wird davon ausgegangen, dass ein Kraftfahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und die Warnbaken beschädigte. Der entstandene Schaden wird mit 800 Euro beziffert.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder der

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montag 18.04.2022, 08:30-11:00 Uhr, parkte eine 75-Jährige ihren grauen Mercedes Benz in einer Parkbucht vor dem René-Bohn-Haus in der René-Bohn-Straße. Ein Unbekannter beschädigte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto den Mercedes Benz an der rechten hinteren Tür und entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der entstandene Schaden liegt bei ca. 300 Euro.

Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Türschloss eines Wohnmobils beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag 16.04.2022 um 18:00 Uhr bis zum Montag 18.04.2022 um 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte ein Wohnmobil in der Ernst-Kunz-Straße in Oggersheim (Melm) aufzubrechen, was nicht gelang. Es wurde das Türschloss beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 150 Euro.

Wer hat an dem Wohnmobil verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk in der Schützenstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montag 18.04.2022 um 17:00 Uhr bis zum Dienstag 19.04.2022 gegen 05:00 Uhr morgens brachen Unbekannte eine Tür eines Mehrfamilienhauses auf, welche zu dem Vorraum eines Kiosks führte. Dort konnten die Unbekannten einige Zigarettenstangen entwenden.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen an dem Kiosk festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag19.04.2022 um 00:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen BMW-Fahrer in der Kaiser-Wilhelm-Straße und stellten bei ihm einen Einfluss von Drogen fest. Ein freiwillig angebotener Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem 29-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet, welche mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden kann. Die Führerscheinstelle kann die Eignung des Fahrers überprüfen.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

PKW ohne Versicherungsschutz kontrolliert

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 18.04.2022, gegen 02:10 Uhr, wurde durch eine Funkstreife ein PKW Opel mit einem 27-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 18.04.2022, gegen 00:30 Uhr, wurde ein PKW mit einem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Ludwigshafen in der Brunckstraße einer Kontrolle unterzogen.

Nach Feststellung von Alkoholgeruch ergab ein entsprechender Test vor Ort einen Wert von 1,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun bzgl. einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle am 18.04.2022, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Brunckstraße eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen mit ihrem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich Auffälligkeiten bzgl. einer möglichen Beeinflussung durch verbotene Substanzen.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugführerin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Sollte sich der Verdacht bestätigten, wird dies mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot geahndet.

Verkehrsgefährdung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 17.04.2022 gegen 21:20 Uhr, fiel einer Funkstreife auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung L 523 ein PKW BMW auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung zur Ammoniakstraße wechselte die Lichtzeichenanlage auf Rot. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf eine Fahrspur nach rechts, konnte ein Zusammenstoß mit einem bereits wartenden Fahrzeug verhindert werden und der PKW kam mittig auf der Kreuzung zum Stehen.

Anschließend konnte der 24-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fielen mehrere nicht genehmigte Umbauten am Fahrzeug auf. Neben mehreren festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten muss sich der Fahrzeugführer auch wegen einer Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen des Vorfalls, auch bereits im Vorfeld, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder der

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.