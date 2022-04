Alkoholisierte Radfahrer kollidiert mit PKW

Speyer (ots) – 18.04.2022, 01:13 Uhr – Ein 31-jähriger Mann aus Speyer meldet über Notruf, dass er von mehreren Personen angegangen wird. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 31-Jährige mit seinem Fahrrad ein parkendes Fahrzeug streifte und dadurch zu Fall kam. Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die den Mann aufforderten, stehen zu bleiben, was dem 31-Jährigen missfiel.

Grund hierfür könnte die vor Ort festgestellte Alkoholisierung des Fahrradfahrers gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von 3,81 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Verletzt wurde er durch den Sturz nicht, Schaden am parkenden Fahrzeug und am Fahrrad entstand keiner.

Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Speyer (ots) – 17.04.2022, ca. 12:00 Uhr – Ein 61-jähriger Zeuge beobachtete zwei männliche Personen, die versuchten in das Pfarrhaus in der Gilgenstraße zu gelangen. Einer der Täter versuchte die Rollläden hochzuschieben, während der andere “Schmiere” stand. Als sie den Zeugen bemerkten, verließen sie fußläufig die Örtlichkeit.

Die Täter hatten auffällige Kleidung getragen, einer trug eine camouflagefarbene Jogginghose, der zweite Täter einen rosafarbenen Kapuzenpullover. Näheres nicht bekannt

Zeugen, die zur Mittagszeit verdächtige Beobachtungen rund um die Innenstadt wahrnahmen oder Angaben zu den oben genannten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden

Geldbörse auf der Frühjahrsmesse gestohlen

Speyer (ots) – Am 18.04.2022 um 18:15 Uhr kam es zum Diebstahl einer Geldbörse auf der Frühjahrsmesse in Speyer. Ein 51-jähriger Mann besuchte mit seiner Familie die Frühjahrsmesse. Als er einige Süßwaren bezahlen wollte, bemerkte der Mann, dass ihm die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gestohlen wurde.

Für einen sicheren Besuch empfiehlt die Polizei:

Lassen Sie ihre Taschen oder Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt und tragen Sie diese immer so nah wie möglich am Körper.

Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend für den weiteren Gebrauch über den bundesweiten Sperr-Notruf (0049) 116 116 sperren.

Informieren Sie umgehend die Polizei.

Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Montag zwischen 10:30 Und 14:30 Uhr, wurden durch die Polizei mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet von Speyer eingerichtet.

Es wurde zwischen 10:45 und 11:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Landauer Straße durchgeführt. Bei hier erlaubten 30 km/h konnten insgesamt acht Überschreitungen gemessen werden, wobei die gemessene Höchstgeschwindigkeit 51 km/h betrug.

Eine weitere Geschwindigkeitsmessung erfolgte zwischen 13:20 und 13:50 Uhr in der Burgstraße in Speyer. Bei hier ebenfalls erlaubten 30 km/h kam es zu fünf Verstößen. Der Spitzenreiter wurde mit 45 km/h gemessen.

Von 14:00 bis 14:30 Uhr wurde zudem eine Messstelle in der Paul-Egell-Straße eingerichtet. Auch hier beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Bei einer maximal gemessenen Geschwindigkeit von 47 km/h kam es insgesamt zu 6 Verstößen.