Streitigkeiten um eine Gartenparzelle – 3 Personen leicht verletzt

Altrip (ots) – Am Montag den 18.04.2022 kam es im Karpfenzug zwischen einem getrennten Paar und deren neuen Partnern zunächst zu Streitigkeiten bezüglich der Nutzung einer dort befindlichen Gartenparzelle. Im Verlaufe des Streites schlugen zunächst die Männer aufeinander ein.

Eine der anwesenden Damen mischte sich ebenfalls in die Handgreiflichkeiten ein, sodass am Ende alle drei leicht verletzt wurden. Es wurden mehrere Anzeigen wegen wechselseitiger Köperverletzung aufgenommen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Mutterstadt (ots) – Am 18.04.2022 gegen 16:20 Uhr wurde im Rahmen der Streife ein 19-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser führte ein Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooters) ohne erforderliche Versicherungsplakette. Der E-Scooter bewegte sich ohne Tretbewegungen des Fahrers.

Der Beschuldigte gab an, dass er den E-Scooter erst kürzlich beim Elektronik-Fachhandel erworben hatte und er sei sich nicht bewusst gewesen, dass er dafür eine Versicherung hätte abschließen müssen. Er konnte keinerlei Dokumente vorweisen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung regelt unter welchen Umständen solche Fahrzeuge versichert sein müssen.

Ladendieb auf frischer Tat erfasst

Schifferstadt (ots) – Am 16.04.2022 gegen 14:00 Uhr, beobachte ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Waldseer Straße einen 65-jährigen Mann, wie dieser zwei Steaks aus der Verpackung entnommen und diese in seinen Rucksack gesteckt hat.

Der Mann wurde durch den Mitarbeiter angesprochen und entgegnete zu seiner Verteidigung, dass er die Steaks lediglich platzsparend transportieren wollte. Der Mann erhielt ein Hausverbot in dem Supermarkt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchtem Ladendiebstahl.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 15.04.2022 stellte eine 28-jährige Frau ihren Skoda am Anzweg Höhe Hausnummer 83 ab. Als ihr Ehemann gegen 21:00 Uhr an das Fahrzeug kam bemerkte er, dass der dahinterstehende Peugeot an dem Auto seiner Ehefrau stand. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs war zufällig auf dem gleichen Geburtstag wie dessen Ehefrau.

Die Peugeotfahrerin teilte mit, dass sie gegen 16:00 Uhr ihr Fahrzeug mit Abstand hinter dem Skoda parkte. Bei einer Schadenbegutachtung stellten die Beteiligten fest, dass auch der Peugeot im Heckbereich beschädigt war, sodass man davon ausgehen konnte, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf den Peugeot auffuhr und diesem auf dem Skoda schob. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Zum Unfallbeteiligten Fahrzeug sind keinerlei Hinweise bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wildunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Altrip (ots) – Am 17.04.2022 kurz vor Mitternacht wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer auf der K12 gemeldet. Vor Ort konnte ein 18-jähriger Mann unter seinem Motorrad liegend festgestellt werden. Dieser klagte über Schmerzen an einer Hand und einem Bein.

Er teilte mit, dass er mit seinem Motorrad die K12 in Fahrtrichtung Altrip befuhr, als ein Hase die Fahrbahn von links nach rechts kreuzte. Der Fahrer erschrak dabei und stürzte im Grünstreifen. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Die K12 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme für circa 20 Minuten gesperrt.

Diebstahl eines Rasenmähers – Geschädigte gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Montag 18.04.2022 um 01:20 Uhr meldet sich ein Mann aus der Joseph-Haydn-Straße telefonisch auf hiesiger Dienststelle und teilt mit, dass er auf seiner Kamera am Garten zwei männliche, dunkel gekleidete Personen erkennen würde, die sich auffällig umschauen würden. Er selbst wäre gerade auf dem Weg nach Hause.

Vor Ort konnte nur der Mitteiler angetroffen werden. Auf der Videoaufnahme war zu sehen, wie zwei männliche Personen mit Fahrrädern mehrfach an dem Anwesen vorbeigelaufen sind und sich umgeschaut haben. Bei der letzten Aufnahme zog einer der Männer neben seinem Fahrrad zusätzlich einen Rasenmäher hinter sich her. Die beiden Männer sind dabei in Richtung Richard-Strauß-Straße gelaufen.

Bei einer durchgeführten Nachschau bei den umliegenden Gärten konnte nicht eruiert werden, woher der Rasenmäher stammt. Da sich die Männer mehrfach in den Gärten umgeschaut haben und anfangs ohne Rasenmäher gelaufen sind, ist davon auszugehen, dass dieser entwendet wurde. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung nach den Personen verlief negativ.

Zeugen, die Angaben zu den genannten Personen machen können oder Geschädigte eines Rasenmäherdiebstahls, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter E-Bike Fahrer

Otterstadt (ots) – 17.04.2022, 22:30 – Zeugen melden einen gestürzten Fahrradfahrer in der Speyerer Straße in Otterstadt. Vor Ort konnte bei dem 55jähriger Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs war, Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Der E-Bike- Fahrer verletzte sich leicht bei dem Sturz im Kopfbereich und an den Händen, er wurde deshalb zwecks medizinischer Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht, dort wurde ihm aufgrund der Alkoholisierung auch eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Kontrolle der Polizei

Schifferstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben in der Nacht vom Montag auf Dienstag zwischen 23:00-00:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Speyerer Straße eingerichtet. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten drei Gurtverstöße festgestellt und geahndet.