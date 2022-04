Mannheim: E-Scooter-Fahrer mit über 1,6 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, fiel Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt in den N/M-Quadraten ein E-Scooter auf, der mit

zwei jungen Männern „besetzt“ war. Als die Beamten den Fahrer anschließend einer

Verkehrskontrolle unterzogen, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest,

weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,6

Promille. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zum Polizeirevier begleiten,

wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seine Fahrt durfte der junge Mann im

Anschluss natürlich nicht fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mannheim/Waldhof – Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht.

Mannheim (ots) – Zwischen Freitag, 01.04.22, 14.30 Uhr und Samstag, 02.04.22,

09.30 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Kia im Stadtteil Waldhof, Neues

Leben, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei entstand ein Sachschaden von

ca. 3000EUR an dem Kia. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen, Tel. 0621/77769-0, in Verbindung

zu setzen.

Mannheim, B38a: Unfall auf Regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Mannheim-Oststadt (ots) – Am späten Freitagabend befuhr ein 36-jähriger Mann mit

seinem BMW die B38a in Fahrtrichtung Neckarau, als er mit nicht angepasster

Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in Höhe der SAP-Arena ins Schleudern

kam und mit der Leitschutzplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Durch den

Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit

war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000

Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.