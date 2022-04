Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Schwetzingen (ots) – Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 03:14 Uhr eine

körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf dem Schlossplatz in

Schwetzingen. Zwei Personen konnten durch eine Polizeistreife angetroffen

werden. Nach derzeitigem Sachstand schlug ein 21-Jähriger einem 20-jährigen mit

der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zudem steht der

21-Jährige im Verdacht, mehrere Pflanzenkübel eines Lokales umgeworfen zu haben.

Ob hier ein Schaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Ebenso ist unklar,

wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Das Polizeirevier

Schwetzingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen des Vorfalles, die gebeten werden, sich telefonisch mit dem Polizeirevier

Schwetzingen unter Tel.: 06202/2880 in Verbindung zu setzten.

Leimen – St-Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines PKW in der Kurfürstenallee

Leimen – St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 01.00

Uhr, verständigten Anwohner der Kurfürstenalle in Leimen – St- Ilgen den Notruf

der Polizei, da ihnen ein brennender PKW aufgefallen war. Durch Beamte des

Polizeireviers Wiesloch konnte vor Ort ein geparkter Nissan festgestellt werden,

welcher im Bereich des Motorraumes in Flammen stand. Ursächlich hierfür dürfte

nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein. Der Brand

konnte durch die Feuerwehr Leimen – St. Ilgen schnell unter Kontrolle gebracht

und gelöscht werden. Neben dem Schaden am brennenden Nissan entstand durch das

Feuer zudem ein Schaden an zwei in unmittelbarer Nähe geparkten weiteren PKW,

sowie an der Fassade eines Wohnhauses. Die Gesamtschadenshöhe ist zum

Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Viernheim, BAB 659, Verkehrsunfall mit 1,5 Promille verursacht

Viernheim (ots) – Am frühen Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, wurden Beamte des

Autobahnpolizeireviers Mannheim zu einem Auffahrunfall auf der A 659, zwischen

der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Kreuz Weinheim gerufen. Nach

derzeitigem Sachstand war ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Seat auf den Pkw VW

eines 32-Jährigen aufgefahren, wodurch die 24-jährige Beifahrerin im VW leicht

verletzt wurde. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

An der Unfallstelle bemerkten die eingesetzten Beamten bei dem 49-jährigen

Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter

Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb er die Beamten zur

Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Dienststelle begleiten musste.

Dort wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. Der 49-Jährige muss sich nun

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. An den

beteiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500EUR.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Gartenhauses

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 02.04.2022 gegen 14:20 Uhr wurden

Passanten auf eine starke Rauchentwicklung im Feldgebiet zwischen Hemsbach und

Laudenbach aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr.

Vor Ort konnte durch Beamte des Polizeireviers Weinheim ein brennendes

Gartenhaus als Ursache festgestellt werden. Vermutlich durch einen innerhalb des

Gartenhauses in Betrieb befindlichen Kamin kam es aus noch ungeklärter Ursache

zum Übergreifen des Kaminfeuers auf das Gartenhaus, welches daraufhin in

Vollbrand geriet. Zu einem Übergreifen der Flammen auf benachbarte

Gartengrundstücke kam es zum Glück nicht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr

Hemsbach dauerten aufgrund der Größe des Objektes ca. zwei Stunden an. Zur

Durchführung der Arbeiten musste zudem die nahegelegene Bundesstraße B3 für

einen Zeitraum von ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Verletzt wurde durch das Brandgeschehen glücklicherweise niemand. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 – 25.000 Euro.

Wiesloch-Schatthausen / Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehrfahrzeug verunglückt; fünf Feuerwehrmänner zum Teil schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz; Ursache noch unklar;

Wiesloch-Schatthausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Bergungs- und

Reinigungsarbeiten in Folge des Unfalles eines Feuerwehrfahrzeuges einer

freiwilligen Feuerwehr aus dem Rhein-Neckar-Kreis auf der L 547 zwischen Mauer

und Wiesloch-Schatthausen sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Fahrbahn

konnte um 17:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wiesloch-Schatthausen: Feuerwehrfahrzeug verunglückt; fünf Feuerwehrmänner zum Teil schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch-Schatthausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf

der L 547 zwischen Mauer und Wiesloch-Schatthausen wurden fünf Feuerwehrmänner

im Alter zwischen 28-61 Jahren verletzt, zwei davon schwer.

Das Feuerwehrfahrzeug, ein Mannschaftslöschfahrzeug einer Freiwilligen Feuerwehr

aus dem Rhein-Neckar-Kreis, mit den fünf Feuerwehrmännern besetzt, war am

Samstagvormittag auf einer sogenannten „Bewegungsfahrt“ im Rhein-Neckar-Kreis

unterwegs und befand sich kurz nach 10.30 Uhr auf der L 547, zwischen Mauer und

Schatthausen.

Ca. 300 Meter vor dem Ortseingang von Schatthausen kam das Fahrzeug vor einer

langgezogenen Rechtskurve, aus bislang unbekannten Gründen, nach rechts von der

Fahrbahn ab und geriet in den aufgeweichten Grünstreifen. Beim Gegenlenken

schleuderte das mehrere Tonnen schwere Fahrzeug quer über die Fahrbahn,

überschlug sich links neben der Straße und blieb auf dem Dach im Straßengraben

liegen.

Alle verletzten Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Vier von

ihnen wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Der Fünfte

wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Die Unfallermittler der Autobahnpolizei Walldorf haben die ersten Ermittlungen

zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit insgesamt 40 Kräften auch aus den Abteilungen

Baiertal und Schatthausen zur Bergung der Verletzten und des Fahrzeuges sowie

zur Absperrung der Unfallstelle im Einsatz.

Darüber hinaus waren acht Feuerwehr-Seelsorger der Feuerwehren Wiesloch,

Mühlhausen und Plankstadt zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.

Die L 547 ist seit dem Unfallgeschehen in beide Richtungen gesperrt.

Ein Abschleppunternehmen ist momentan dabei, mit schwerem Gerät das polizeilich

beschlagnahmte Feuerwehrfahrzeug zu bergen, es wieder auf die Räder zu stellen

und anschließend abzuschleppen.

Nach Abschluss der Bergungs- sowie der Reinigungsarbeiten wird die Fahrbahn

wieder freigegeben.

Die Sperrung zwischen dem Ortsausgang von Mauer und dem Kreisverkehr zur K 4170

kurz vor Schatthausen wird nach derzeitiger Einschätzung noch mindestens bis

gegen 16 Uhr andauern.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatzfahrzeug der Feuerwehr von Straße abgekommen und umgestürzt

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der L 547 zwischen Mauer und

Schatthausen ist ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr von der Straße abgekommen und

umgestürzt. Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz um die

Unfallstelle zu sichern. Über Verletzungen und Schadensausmaß können noch keine

Angaben gemacht werden. Die L547 ist derzeit voll gesperrt.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste 70-Jährige aus Dossenheim aufgefunden, Pressemeldung Nummer 2

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die seit Mittwoch Vermisste Elisabeth K.

aus Dossenheim wurde heute Vormittag in ihrem Fahrzeug sitzend von

Polizeibeamten angetroffen. Offenbar hatte die Frau die ganze Nacht in ihrem

Wagen verbracht und war daher stark unterkühlt. Sie wurde vom Rettungsdienst

erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Kontrolle in eine nahe gelegene

Klinik gebracht.