Frankenthal (ots) – Am Samstag 02.04.2022 kam es gegen 12 Uhr zu einem Einsatz der Polizei auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Ein 25-Jähriger Frankenthaler fütterte Straßentauben an, um sie dann zu fangen und unter seine Jacke zu stecken.

Der Herr wurde durch die Beamten bezüglich der Gründe seines Verhaltens befragt und entgegnete, dass er die durchfrorenen Tauben nur aufwärmen wollte.

Im Beisein der Beamten ließ er die 3 Tauben, welche sich während des Gesprächs mit den Beamten unter der Jacke befanden und fröhlich gurrten, wieder in die Freiheit entschweben. Eine strafrechtliche Bewertung des Verhaltens dauert an.