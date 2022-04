Trickdiebe erbeuten 4-stelligen Bargeldbetrag mit “Wasserwerkertrick” –

Mannheim-Neckarau (ots) – Als es am Donnerstag 31.03.2022 gegen 17:00 Uhr unerwartet an der Wohnungstür einer über 85-Jährigen aus Mannheim-Neckarau klingelte, ahnte diese zunächst nichts Böses. Vor der Tür stand eine ihr unbekannte männliche Person, die vorgab, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Angeblich müsse er sofort die Rohre und Leitungen in der Wohnung überprüfen.

Die nichtsahnende Wohnungsinhaberin glaubte dem Unbekannten und gewährte ihm schließlich Zutritt. Der Trickdieb suchte daraufhin zielstrebig das Badezimmer der Frau auf und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Währenddessen betrat sein Komplize unbemerkt die Wohnung und entwendete rund 6.000 Euro Bargeld.

Als dieser daraufhin die Flucht ergriff, beendete auch der Trickdieb seine angeblichen Arbeiten im Badezimmer und verabschiedete sich von der über 85-Jährigen. Diese suchte daraufhin einen Nachbarn auf, der sie wiederum über den sogenannten “Wasserwerkertrick” aufklärte.

Erst jetzt bemerkte die Frau den Diebstahl. Sie verständigte sofort die Polizei. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Trickdiebe gesehen haben und oder selbst von den Trickdieben aufgesucht wurden, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung bewegen.

Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

18-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Seckenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Seckenheim wurde eine 18-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 48-jährige Suzuki-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen vom Badener-Platz auf die Seckenheimer Hauptstraße die vorfahrtberechtigte Radlerin und stieß mit ihr zusammen.

Die 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Fahrerin des Suzuki wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nach Einbrüchen in Gartenlauben – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag 31.03.2022 verschaffte sich ein 37-Jähriger gleich in mehrere Gartenlauben in der Atzelhofstraße unberechtigt Zutritt und entwendete daraus mehrere Wertgegenstände. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte, wie der Mann sich gegen 12 Uhr an den einzelnen Bauten zu schaffen machte und alarmierte die ebenfalls betroffenen Eigentümer.

Gemeinsam stellten diese den Mann, der das Diebesgut noch bei sich trug und informierten die Beamten des Polizereviers Mannheim-Sandhofen. Diese nahmen den 37-Jährigen noch an Ort und Stelle unweit des Tatorts fest. Die entwendeten Gegenstände wurden den Eigentümern ausgehändigt.

Der 37-jährige Festgenommene musste die Beamten in das Polizeirevier begleiten. Dort ergaben die Ermittlungen, dass der Mann in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffiel und zur Anzeige gelangte.

Ein am Folgetag erlassener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde im Rahmen der haftrichterlichen Vorführung in Vollzug gesetzt. Der 37-Jährige kam noch am Freitagmittag in eine Justizvollzugsanstalt.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag im Stadtteil Schwetzingerstadt. Ein 45-jähriger Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem VW in der Kopernikusstraße in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen in die Reichskanzler-Müller-Straße missachtete er die mit Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 51-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof fuhr und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich während der Unfallaufnahme nicht.

Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Käfertal (ots) – Schaden von rund 6.000 Euro verursachte der unbekannte Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Käfertal. Der Sattelzug war gegen 17.15 Uhr in der Straße “Auf dem Sand” in Richtung Waldstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Waldstraße streifte er mit dem Auflieger den VW einer 61-jährigen Frau, die auf dem rechten Linksabbiegestreifens verkehrsbedingt warten musste. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr anschließend einfach davon.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Sattelzug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein leichtverletzter Beteiligter und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt. Ein 73-jähriger Mann war gegen 10.20 Uhr mit seinem Fiat auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs.

Als an der Einmündung zur Straße “Schafweide” ein Rettungswagen mit Sondersignal die Straße in Richtung Klinikum querte, musste der 73-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der ihm nachfolgende 40-jährige VW-Fahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und fuhr dem Fiat hinten auf. Hierdurch erlitt der Fahrer Verletzungen in Form von Nackenschmerzen.

Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mehrere Diebstähle aus PKWs- Zeugen gesucht

Mannheim/Brühl (ots) – Seit Mittwochabend 30.03.2022 ereigneten sich im Bereich Mannheim und Brühl mehrere Diebstähle aus PKWs. Teilweise wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände im drei- und vierstelligen Bereich entwendet.

In Brühl öffnete zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagvormittag, 7 Uhr, ein bisher unbekannter Täter einen BMW am Messplatz und entwendete aus dem Innenraum Fahrzeugpapiere, Bargeld und hochwertige Kopfhörer. Der Gesamtschaden liegt hier bei 250 Euro. Unweit entfernt dieses Tatorts, in der Jahnstraße, entwendete zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein unbekannter Täter persönliche Dokumente aus einem VW.

In der Karlsruher Straße wurde aus einem Mercedes im etwa gleichen Zeitraum Bargeld in Höhe von 40 Euro gestohlen. Hierbei beschädigte der unbekannte Täter die Mittelkonsole, wodurch ein Sachschaden von 150 Euro entstand.

Außerdem wurden im gleichen Tatzeitraum aus einem grauen Mercedes in der Bahnhofstraße mehrere Schlüssel und zwei Taschenmesser entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wie der bzw. die Täter in die Fahrzeuge in Brühl gelangten, ist bisher nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu den vorgenannten Taten werden beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 entgegengenommen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden auch in Mannheim insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. In der Augustaanlage schlug ein bisher unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines Audis ein und entwendete hieraus Wertgegenstände im Gesamtwert von 500 Euro. An einem Mini in der Leibnizstraße entstand durch das Einschlagen der hinteren Seitenscheibe Sachschaden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

In der Otto-Beck-Straße schlugen der bzw. die Täter die Scheibe eines BMWs ein und entwendeten Münzgeld in Höhe von 10 Euro. Ebenfalls in der Otto-Beck-Straße stahlen der bzw. die Unbekannten nach Einschlagen der hinteren Dreiecksscheibe eines Mercedes zwei Sonnenbrillen im Gesamtwert von 2.000 Euro.

Sowohl an den vorgenannten Fahrzeugen, als auch an einem Skoda in der Nietzschestraße, entstand durch das Einschlagen der Seitenscheiben ein Sachschaden von 500 Euro. Aus dem Skoda wurden keine Gegenstände entwendet.

Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten an einem Fahrzeug Blutspuren gesichert werden, welche nun durch die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet werden. Zeugenhinweise zu den oben aufgeführten Taten in Mannheim werden beim Polizeirevier Mannheim Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 entgegengenommen.

Inwiefern die Taten miteinander zusammenhängen, ist derzeit noch nicht geklärt und wird im Verlauf der weiteren Ermittlungen geprüft.