Offenbach (ots)-(aa) – Am Samstagabend 26.03.2022 gegen 21 Uhr in der Waldstraße, geriet ein 43-Jähriger im Bus der Linie 101, mit zwei 25-30-jährigen Männern in einen verbalen Streit. An der Haltestelle in der Waldstraße drängten die beiden dunkelhäutigen Männer, den 43-Jährigen aus dem Bus, schlugen ihn und fügten ihm mit einem Messer Schnittwunden im Gesicht zu. Die Täter flüchteten dann in Richtung Rolandpassage.

Täterbeschreibung:

beide männlich, dunkelhäutig, ca. 165 cm und 170 cm groß, ca. 25-30 Jahre.

Der Kleinere hatte schwarze Haare mit einem auffälligem Sidecut. Er trug eine Sonnenbrille auf dem Kopf und war mit heller Jacke und Jeans bekleidet.

Der Größere hatte ebenfalls schwarze Haare, trug eine Brille, eine schwarze Jacke und Bluejeans.

Der 43-jährige Offenbacher kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Fahrgäste und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Revier zu melden.