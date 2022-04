Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – Ein Zeuge meldete am Donnerstag 31.03.2022 gegen 12:10 Uhr zwei Personen am “Kleinen Kapellchen” am Waldrand in Schifferstadt. Diese seien mit einem Pkw zur Örtlichkeit gefahren und würden aktuell Bier konsumieren.

Die Männer wurden vor Ort einer Kontrolle unterzogen. Da der Fahrer einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Wer nicht hören will muss fühlen – PKW nach mehreren Straftaten sichergestellt

Böhl-Iggelheim (ots) – Der 82-jährige Halter eines PKWs hatte mehrfach sein Fahrzeug einem 34-jährigen Mann ohne Führerschein überlassen. Auch der Halter selbst ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Fahrten wurden beide Männer schon öfter durch die Polizei kontrolliert und einige Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ebenso gegen den Halter wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am 31.03.2022 wurde beide Personen erneut kontrolliert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Verwertung eingezogen.

Weniger Verletzte bei gleicher Zahl an Verkehrsunfällen

Maxdorf (ots) – Die Corona-Pandemie sorgte auch im Jahr 2021 für zahlreiche Einschränkungen. Insbesondere Homeoffice und Homeschooling wirkten sich auf das Verkehrsgeschehen aus. Die Verkehrsunfallzahlen der Jahre 2020 und 2021 sind identisch, doch das Niveau von vor der Pandemie bleibt bislang unerreicht. Es wurden 416 Verkehrsunfälle gezählt. Die wichtigsten Fakten zum Unfallgeschehen im Überblick:

Verkehrsunfälle mit Personenschaden:

Im vergangenen Jahr verunglückte im Dienstgebiet der Polizeiwache Maxdorf niemand tödlich. Insgesamt wurden 55 Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt, hiervon 11 schwer. Im Vorjahr waren es noch 62 Verletzte insgesamt, davon 7 mit schweren und 2 tödlichen Verletzungen. Schwere Verletzungen liegen vor, wenn durch den Unfall eine stationäre Behandlung von mindestens 24 Stunden erfolgen musste. In der Langzeitbetrachtung seit 2017 lassen sich abnehmende Unfallzahlen mit Personenschäden beobachten.

Unfallursachen:

Der überwiegende Teil der festgestellten Verkehrsunfallursachen stellt Rückwärtsfahren und Wenden sowie mangelnder Abstand dar. Unter Abstand ist sowohl der Seitenabstand beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen als auch der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gemeint. Knapp 7,2 Prozent der Unfälle wurden der Ursache “Geschwindigkeit” zugeordnet. Alkohol- und drogenbeeinflusste Verkehrsunfälle machen knapp 2,1 Prozent aus. Knapp 10,6 Prozent aller Unfälle ereigneten sich aufgrund von Vorfahrtsmissachtungen. In 6,7 Prozent war Wild auf der Fahrbahn unfallursächlich.

Risikogruppen:

Die Verkehrsunfallbeteiligung von Radfahrern blieb mit 24 Unfällen nahezu gleich, was einen Anteil von 5,8 Prozent am Gesamtunfallaufkommen ausmacht. Die Zahl der verkehrsunfallbeteiligten Kinder stieg von 5 im Vorjahr auf 11 im Jahr 2021. Die Anzahl an verkehrsunfallbeteiligten Senioren sank insgesamt von 32,9 Prozent im Vorjahr auf 26,8 Prozent im Jahr 2021. Der Anteil der verunfallten LKW stieg um 1 Prozent des Gesamtunfallaufkommens.

Zur ausführlichen Verkehrsunfallstatistik gelangen Sie hier: https://s.rlp.de/B0CDN