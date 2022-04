Vandalismus im Kleingartenverein

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – In der Zeit zwischen dem Mittwoch 30.03.2022 gegen 18:30 Uhr und Donnerstag 31.03.2022 gegen 10:30 Uhr, kam es im Kleingartenverein “Nachtweide” im Muldenweg zu Vandalismus. Unbekannte Täter schnitten den Zaun im hinteren Bereich auf und gelangten so auf die Kleingartenanlage. Anschließend begaben sie sich in zahlreiche Gartenparzellen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Es kam jedoch zu einem hohen Sachschaden, da die Täter die Türen der Gartenhäuser und die angrenzenden Geräteschuppen aufbrachen und durchwühlten. Zudem überstiegen sie die Gartenzäune und beschädigten auch diese. Die genaue Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Seitenscheibe von Audi eingeschlagen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Zeit zwischen dem 30.03.2022 gegen 10:00 Uhr und dem 31.03.2022 gegen 07:20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Audi ein, der in der Wredestraße geparkt war. Gestohlen wurde nichts. Im Auto befanden sich keine Wertgegenstände. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf über mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Mehrere Geldbeuteldiebstähle

Ludwigshafen (ots) – Am 31.03.2022 gegen 09:10 Uhr, war ein 73-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Hoheloogstraße einkaufen. Dort wurde ihm sein Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche gestohlen. Im Geldbeutel waren unter anderem etwa 100 Euro Bargeld.

Gegen 11:00 Uhr kaufte eine 66-Jährige in einem Supermarkt in der Schützenstraße ein. Während dem Einkaufen wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt und dachte sich nichts dabei. Zuhause angekommen, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. In der Geldbörse befanden sich unter anderem etwa 150 Euro Bargeld.

Gegen 11:30 Uhr befand sich ein Ehepaar in einem Einkaufsmarkt in der Maudacher Straße und wollte einkaufen. Der 98-Jährige hatte den Einkaufswagen bei sich und entfernte sich für einige Minuten von seiner 81-jährigen Ehefrau. Als er sich im Gang beim Obst und Gemüse befand, näherten sich ihm zwei Männer und eine Frau mit einem Einkaufswagen. Die 3 schauten sich in den Regalen um und legten vereinzelt Produkte in ihren Einkaufswagen. Dabei näherten sie sich immer wieder sehr nahe dem 98-Jährigen. Als er weiter ging, verfolgten sie ihn.

Einer der Männer ging dabei unmittelbar hinter ihm, griff in seine Jackentasche und nahm seine Geldbörse heraus. Unmittelbar danach ließ die unbekannte Frau den Einkaufswagen im Markt stehen und alle drei verließen den Einkaufsmarkt. In der schwarzen Ledergeldbörse des 98-Jährigen befanden sich unter anderem knapp 800 Euro Bargeld.

Da die Täter medizinische Masken trugen, waren sie nur schwer erkennbar. Der Täter, der die Geldbörse aus der Jacke nahm, trug eine schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift “QUEEN”.

Gegen 12:15 Uhr war eine 18-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie einkaufen. Nachdem sie bezahlt hatte, steckte sie ihren Geldbeutel in ihre Jackentasche. Kurz bevor sie den Drogeriemarkt verließ, lief ein Mann an ihr vorbei, der ihr seltsam vorkam. Etwas später bemerkte sie dann, dass ihr Geldbeutel verschwunden war.

Der Unbekannte war etwa 20-25 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte braune, kurze Haare und war komplett weiß bekleidet.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper. Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Fortsetzung der Einbruchsserie

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 30.03.2022, 20 Uhr bis zum 31.03.2022, 07:30 Uhr, setzten unbekannte Täter mehrfach mit Hebelwerkzeug an einer Tür zu einem Kindergarten im Carl-Von-Ossietzky-Weg an und versuchten so ins Gebäudeinnere zu vorzudringen, was ihnen nicht gelang. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im Zeitraum vom 30.03.2022, 02 Uhr, bis zum 31.03.2022, 12 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die Tür einer Pizzeria in der Holzstraße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und drangen so ins Gebäudeinnere vor. Hier öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten ein Tablet der Marke Samsung im Wert von 600 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1400 Euro.

Im Zeitraum vom 31.03.2022, 18 Uhr, bis zum 01.04.2022, 06:37 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Außentür zum Gebäude der Schule Im Erlich auf und brachen im Inneren ein Büro auf, aus welchem sie Schlüssel für weitere Räume entwendeten. Entweder unter Einsatz von Gewalt oder der entwendeten Schlüssel verschafften sich die Täter Zutritt zu weiteren Räumen und versuchten einen Tresor aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Aus dem Hausmeisterbüro entwendeten sie eine Bohrmaschine der Marke Makita. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Im gleichen Tatzeitraum hebelten unbekannte Täter eine Tür des benachbarten Kindergartens Im Erlich auf, brachen weitere Innentüren auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse und zerstörten einen Kaffeeautomaten. Auch hier lässt sich der Sachschaden derzeit nicht beziffern.

Im Zeitraum vom 31.03.2022, 18:30 Uhr, bis zum 01.04.2022, 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter einen Stein mit brachialer Gewalt mehrfach gegen ein Fenster eines weiteren Kindergartens Im Erlich. Das Fenster hielt stand und die Täter gingen Türen sowie ein weiteres Fenster mit einem Hebelwerkzeug an. Obwohl die Täter erheblichen Sachschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe verursachten, gelang es ihnen nicht ins Innere vorzudringen.

Wer hat im Umfeld der genannten Tatorte in Speyer-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter oder den Verbleib des Diebesgutes geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt: