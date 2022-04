Geständiger Fahrraddieb

Speyer (ots) – Am 31.03.2022 gegen 23:50 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Industriestraße auf einen 39-Jährigen aufmerksam, der ein schwarzes Fahrrad der Marke Rockrider 100 schob. Unmittelbar äußerte der Mann gegenüber der Streife, dass das Fahrrad nicht ihm gehöre und dass er es in der Bahnhofstraße entwendet habe, um nicht laufen zu müssen.

Anschließend durchsuchten die Beamten den Mann und fanden hierbei eine Verpackung mit geringen Anhaftungen von Amfetamin. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wem gehört das sichergestellte schwarze Mountainbike Rockrider 100? Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Aushändigung des Fahrrads erfolgt gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises.

Missglückte Flucht für Ladendieb

Speyer (ots) – Am 31.03.2022 gegen 16 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Gilgenstraße einen 18-Jährigen beim Entfernen der Diebstahlssicherung eines Schuhpaares im Wert von 60 Euro. Hierauf angesprochen, flüchtete der Tatverdächtige mit den Schuhen in der Hand in Richtung des Ausgangs.

Da zuvor die automatische Öffnungsfunktion der Ausgangstüren deaktiviert wurde, lief der Tatverdächtige gegen die Tür und fiel zu Boden. Dies führte bei ihm zu einem Sinneswandel, indem er fortan auf das Eintreffen der Polizei wartete.

Verletzter E-Scooter-Fahrer nach Unfall im Kreisverkehr

Speyer (ots) – Am 31.03.2022 um 14:30 Uhr fuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer in den Kreisverkehr in der Lindenstraße ein, ohne den Vorrang des auf der Kreisverkehrsfahrbahn befindlichen 18-Jährigen zu beachten, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Infolgedessen touchierte der PKW den E-Scooter und dessen Fahrer fiel zu Boden. Hierbei zog er sich Schmerzen an Rücken und Becken zu.

Der 74-Jährige gibt an, dass der Fahrer des E-Scooters entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs gewesen sei. Aufklärung könnte eine unbekannte Verkehrsunfallzeugin schaffen, die sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die unbekannte Unfallzeugin sowie ggf. weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.