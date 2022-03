Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer flüchtet vom Unfallort – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitag, 11.03.2022 verursachte

ein 52-jähriger Autofahrer in Weinheim einen Verkehrsunfall unter

Alkoholeinfluss und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 52-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Honda auf der Mannheimer Straße

von der Stadtmitte kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs. In Höhe der

Einmündung zur Röntgenstraße verlor er, vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei beschädigte er die Leitplanken

auf einer Länge von mindestens 50 Metern. Nachdem er zum Stillstand gekommen

war, stellte er den Honda am Fahrbahnrand ab, schaltete das Warnblinklicht ein

und verschloss das Fahrzeug. Er sicherte es zusätzlich durch ein Warndreieck ab.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Eine durch einen Zeugen verständigte Polizeistreife konnte das Fahrzeug noch vor

Ort auffinden. Es war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und

abgeschleppt werden musste. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde auf über

7.000 Euro geschätzt.

Gegen 23 Uhr erschien der Unfallverursacher beim Polizeirevier Weinheim, gab an,

den Unfall in der Mannheimer Straße verursacht zu haben und wolle nun sein

Fahrzeug abholen. Die Beamten bemerkten dabei sofort starken Alkoholgeruch im

Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Ihm

wurden daraufhin Blutproben entnommen. Der Führerschein des 52-Jährigen wurde

einbehalten.

Gegen ihn wird inzwischen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt.

Da der Unfallhergang im Rahmen der bisherigen Unfallermittlungen nicht

abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die auf den Unfall

aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf geben

können. Insbesondere wird ein Verkehrsteilnehmer gesucht, der an der

Unfallstelle kurz angehalten hatte, daraufhin aber gleich wieder weitergefahren

sein soll. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06201/ 1003-0

beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an Auto eingeschlagen – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag schlugen unbekannte

Täter in Ketsch an einem geparkten Auto eine Seitenscheibe ein. Die Unbekannte

schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen die hintere rechte

Seitenscheibe eines Ford ein, der vor einem Anwesen in der Wieblinger Straße

abgestellt war. Die Scheibe zerbarst hierdurch. Nach bisherigen Feststellungen

des Fahrzeugbesitzers wurde aus dem Ford nichts entwendet. Inwiefern die Täter

bei der Ausführung der Tat gestört wurden und von der weiteren Tatausführung

eines Autoeinbruchs absahen oder lediglich das Ziel hatten, das Auto zu

beschädigen, ist bislang unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Weinheim-Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis: Originalverpackte Druckerpatronen aufgefunden – Geschädigte und Zeugen gesucht

Weinheim-Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten der

Polizei eine größere Menge verschiedenster Druckerpatronen, die hinter einer

Bushaltestelle in Rippenweier abgelagert wurden. In der Zeit zwischen Freitag,

25.03.2022 und Dienstag, 29.03.2022 legten Unbekannte hinter dem

Haltestellenunterstand der Bushaltestelle in der Odenwaldstraße rund 40

originalverpackte Tinten-Patronen für Drucker unterschiedlicher Hersteller und

Modelle im Wert von rund 400 Euro. Möglicherweise könnten es sich bei den

Patronen um Diebesgut handeln.

Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Der linke Fahrstreifen

ist zwischenzeitlich wieder frei; die Unfallaufnahme erstreckt sich lediglich

auf den linken Fahrstreifen. Bei dem verunfallten PKW handelt es sich um einen

Mercedes. Die Fahrerin wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Pedelec aus Tiefgarage gestohlen – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und

Dienstagmorgen, 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec aus

einer Tiefgarage in Weinheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang

ungeklärte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage in der Freudenbergstraße. Hier

entwendete er das Pedelec der Marke Hercules, das die Geschädigte mit einem

Schloss an den dortigen Fahrradständer angeschlossen hatte. Zudem montierte der

Täter an dem daneben abgestellten weiteren Pedelec das Display ab und ließ es

mitgehen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor Supermarkt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 19 Uhr gerieten

zwei Personengruppen in der Industriestraße vor einem Supermarkt in Streit. Als

ein 53-jähriger Mann zwischen den Streitparteien vermitteln wollte, schlug einer

der Beteiligten, ein 19-jähriger Tatverdächtiger, mit der Faust gegen den Kopf

des Mannes. Dieser sackte daraufhin kurzzeitig zu Boden, woraufhin der

Verdächtige mit zwei weiteren Personen flüchtete. Durch einen Zeugenhinweis

konnte die Dreiergruppierung am Bahnhof in Meckesheim durch die Polizei

kontrolliert werden. Die Personen räumten gegenüber den Beamten ein, kurz zuvor

an einer Auseinandersetzung am Supermarkt beteiligt gewesen zu sein. Die

Hintergründe für die Streitigkeiten sind bislang unklar und Teil der weiteren

Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd wegen Körperverletzung.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich in der Zeit von

Montagmittag bis Dienstagmorgen brachen ein oder mehrere Täter in ein Gymnasium

im Alten Postweg ein und durchwühlten mehrere Schränke – dabei kam es auch zu

Sachschäden. Durch das einschlagen einer Glasscheibe in einem kleinen Innenhof

gelangten die Einbrecher zunächst in einen Werkraum und durchsuchten

anschließend mehrere Schränke im Gebäude. Dabei wurde der Inhalt durchwühlt und

mehrere Schranktüren abgerissen. Ob hierbei auch etwas entwendet wurde, ist

bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Das

Polizeirevier Neckargemünd konnte mit Unterstützung von Kriminaltechnikern der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg mehrere Spuren am Tatort sichern, die

derzeit ausgewertet werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 an die ermittelnde Dienststelle zu

wenden.