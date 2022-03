Mannheim-Innenstadt: 21-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der

Mannheimer Innenstadt wurde eine 21-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein

44-jähriger Mann befuhr kurz nach 9 Uhr mit einem Peugeot-Transporter den

Fußgängerbereich am Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Dabei

fuhr er zu dicht an der 21-Jährigen vorbei und touchierte sie leicht. Die junge

Frau wurde nach vorne gestoßen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte

Verletzungen am Fuß zu. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur

Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Rheinau: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Rheinau (ots) – Rund 11.000 Euro Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Stadtteil Rheinau. Eine 40-jährige

VW-Fahrerin missachtete kurz nach acht Uhr an der Einmündung

Mallaustraße/Sporwörthstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-jährigen

Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich lösten am Opel die

Airbags aus. Zudem war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die beiden beteiligten Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und

blieben unverletzt.

Mannheim-Neckarstadt: Müllbehälter in Brand geraten – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr

wegen eines brennenden Müllbehälters im Stadtteil Neckarstadt-West alarmiert.

Gegen 11 Uhr war im Hinterhof einer Kindertagesbetreuungsstätte ein Müllbehälter

in Brand geraten. Durch eine Mitarbeiterin konnten die Flammen mit einem

Gartenwasserschlauch fast vollständig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten

wurden durch die Feuerwehr übernommen. Die Gefahr eines Übergreifens des Brandes

auf angrenzende Gebäude bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der

Müllbehälter wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Schaden wird auf

rund 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandausbruchsursache und eines

möglichen Verursachers des Brandes durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Am Dienstag brachen unbekannte Täter in ein

Einfamilienhaus im Stadtteil Gartenstadt ein. Die Einbrecher drangen zwischen 16

Uhr und 22 Uhr auf das Anwesen im Föhrenweg ein, schlugen zunächst die

Terrassentür ein und hebelten sie anschließend auf. Im Wohnzimmer und

Schlafzimmer durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen und

ließen neben Bargeld auch eine hochwertige Armbanduhr und eine Damenhandtasche

mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Glastüre eingeworfen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang Unbekannter warf am Dienstagmorgen die Glastüre

eines Reisebüros in der Gorxheimer Straße ein. Dazu verwendete der Täter einen

Gullydeckel, welcher offenbar zuvor ausgehoben wurde. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen, die gegen 7:30 Uhr Verdächtiges beobachtet oder

vernommen haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 718490 zu melden.