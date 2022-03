Heidelberg-Südstadt: Kupferkabel aus Baustelle entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Mit einem Trennschleifer verschafften sich ein oder mehrere

Täter am Montag Zutritt in ehemaliges Kasernengebäude im Neubaugebiet der

Römerstraße, indem sie das Stahlgitter eines Kellerfensters durchtrennten. Im

Innern montierten diese dann Kupferleitungen, Stromkabel und Wasserleitung ab

und legten diese nach ersten Erkenntnissen zum Abtransport bereit. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro

in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendet. Zeugen, die Verdächtiges

beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel.: 06221 34180 an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.

Heidelberg: Unachtsames Wendemanöver verursacht Unfall

Heidelberg (ots) – Am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr fuhr ein 41-jähriger

Dacia-Fahrer auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd. Auf Höhe

der Einmündung Wolfsbrunnensteige wechselte der Mann zunächst auf die

Rechtsabbiegerspur. In der Folge lenkte der Mann stark nach links ein, um auf

die Schlierbacher Landstraße in entgegengesetzte Richtung zu kommen. Hierbei

übersah er eine hinter ihm fahrende 28-jährige Frau in ihrem VW. Diese konnte

das überraschende Wendemanöver nicht vorhersehen, wodurch es zum Unfall der

Fahrzeuge kam. Der Sachschaden liegt bei 9.000 Euro. Beide unfallbeteiligten

Personen blieben unverletzt.