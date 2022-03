Zweiradfahrer gerät in Gegenverkehr

Wilgartswiesen (ots) – Am Sonntag 20.03.2022 kam es gegen 15:45 Uhr auf der B48 Fahrtrichtung Johanniskreuz, kurz nach der Abfahrt Hofstätten zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jährige verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 51-Jährigen. An dem Kraftrad entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug des 51-Jährigen wurde an der Front schwer beschädigt. Der 16-Jährige wurde verletzt und in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

Parkende Autos beschädigt

Frankweiler (ots) – In der Nacht vom 20.03. auf den 21.03.2022 wurden in der Bergbornstraße die Außenspiegel zweier Autos abgetreten. Zeugen hatten gegen Mitternacht laute Geräusche von der Straße aus wahrgenommen. Hinweise auf den oder die Verursacher bestehen nicht. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.

Motorradfahrer gestürzt

Birkenhördt (ots) – Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Germersheim befuhr am Sonntag 20.03.22, gegen 16.50 Uhr, mit seinem Krad die K11 von Vorderweidenthal kommend in Richtung Birkenhördt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in eine Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad, kam im Kurvenausgang nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Dabei zog er sich Verletzungen am Oberkörperbereich zu und wurde zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befand sich zufällig ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallörtlichkeit. Dieser war auf dem Rückflug von einem Einsatz und wurde glücklicherweise vor Ort nicht benötigt.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Böbingen (ots) – Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße “Am Triefenbach” kam es bereits am Freitagabend in der Zeit zwischen 19-23 Uhr. Die Bewohner bemerkte bei der Heimkehr, dass Unbekannte über eine Terrassentür in das Anwesen eingebrochen waren und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt hatten.

Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

Unfall mit Motorradfahrer

Burrweiler (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer kam es gestern Nachmittag (20.03.2022, 15.50 Uhr) auf der L 507 bei Burrweiler, als dieser ein Fahrzeug überholte, dass nach links in die Gaisbergstraße einbiegen wollte. Bei der Einleitung des Bremsvorgangs kam der Fahrer ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Durch den leichten Zusammenstoß mit dem Fahrzeug blieb der Kradfahrer unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, das Motorrad wurde total beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

E-Bike gestohlen

Edenkoben (ots) – In der Staatsstraße wurde am vergangenen Mittwoch 16.03.2022 zwischen 07-18 Uhr) ein grünes E-Bike der Marke “Victoria” entwendet. Das Damenrad war verschlossen an einem Fahrradständer abgestellt. Als die 55 Jahre alte Geschädigte am Abend mit dem Rad wegfahren wollte, stellte sie den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige über das Onlineportal.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass polizeilich relevante Sachverhalte bzw. Strafanzeigen jederzeit unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.

Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Burrweiler (ots) – Am Sonntagabend gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße die L519 von Frankweiler in Richtung Burrweiler. Kurz vor dem Ortseingang Burrweiler kam der 18-Jährige in einer Linkskurve, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen PKW.

Der PKW kam ins Schleudern, touchierte mit der hinteren Tür der Fahrerseite einen Baum und kam anschließend in der nahegelegenen Wingertszeile zum Stehen, wobei der PKW mit dem Heck noch einen Rebpfosten touchierte. Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am PKW entstand Totalschaden und er musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.