Kassel (ots) Am frühen Samstagmorgen 19.03.2022 fiel ein Mann an der Haltestelle Königsplatz, brutal über eine dort sitzende 19-Jährige her. Der 20-jährige Somalier warf die junge Frau zu Boden, hielt ihr dann den Mund zu und betatsche ihren Körper. Die 19-Jährige wehrte sich nach Leibeskräften, sodass der Mann schließlich von ihr abließ. Die junge Frau flüchtete daraufhin, rief laut um Hilfe und verständigte umgehend die Polizei.

Die 19-Jährige alarmierte gegen 04:10 Uhr über den Notruf 110 die Polizei. Die Streifen vom Innenstadtrevier entdeckten bei der sofort eingeleiteten Fahndung in der Fiedlerstraße den 20-Jährigen, auf den die abgegebene Täterbeschreibung des Opfers zutraf.

Bei Erblicken der Polizeifahrzeuge flüchtete der Mann zunächst, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel ordnete ein Haftrichter beim Amtsgericht Kassel noch am Samstag die Untersuchungshaft gegen den wohnsitzlosen 20-Jährigen mit somalischer Staatsangehörigkeit an. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden.

Aufgrund der vom Opfer gemachten Angaben und den geführten Ermittlungen steht der 20-Jährige im dringenden Tatverdacht der versuchten sexuellen Nötigung.

Die weiteren Ermittlungen dauern fort.

