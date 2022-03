Ladendiebstahl mit Messer

Speyer (ots) – Am Samstag 19.03.2022 um 15:15 Uhr entwendeten zwei 13-Jährige und ein 15-Jähriger gemeinschaftlich eine Geldbörse aus der Auslage eines Einkaufszentrums in der Maximilianstraße und verließen das Geschäft. Der Vorfall wurde unmittelbar der Polizei mitgeteilt.

Unweit des Tatortes stellte eine Polizeistreife die Kinder und den Jugendlichen fest und fand bei einer Durchsuchung sowohl die entwendete Geldbörse, als auch ein Einhandmesser auf, das der 15-Jährige mit sich führte.

Die Beteiligten wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Mehrere Einbrüche in Kleingartensiedlung Rheinhäuser Straße

Speyer (ots) – Von Freitag 18.03.2022 auf Samstag 19.03.2022, kam es im Kleingarten-Revier Rheinhäuser Straße zu einem Einbruch und drei Einbruchsversuchen in Kleingartenparzellen sowie dazugehörige Gartenhäuser. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.700 Euro.

Unbekannte Täter schlugen zunächst die Fensterscheibe eines Gartenhäuschens ein und drangen durch das Fenster in den Innenraum vor. Dort entwendeten sie einen Fernseher und eine Soundbar der Marke Samsung, einen Receiver der Marke Xoro, sowie einen Akku-Schrauber der Marke Makita. Insgesamt entstand hier ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 1.100 sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Anschließend öffnete die Täterschaft die Tür eines Gartenhäuschens auf der Nachbarparzelle gewaltsam, wobei weder Diebstahls- noch Sachschaden entstanden.

Auf einer dritten Parzelle versuchte die Täterschaft, eine Tür zum Gartenhäuschen aufzuhebeln, was nicht gelang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Schließlich brachen die Täter ein Gartentor zu einer vierten Parzelle auf und versuchten ebenfalls vergeblich, die massive Stahltür einer Gartenlaube aufzuhebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Rheinhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Speyer (ots) – Am Samstag 19.03.2022 zwischen 13:15-13:30 Uhr befand sich ein 81-Jähriger in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße und trug seinen Geldbeutel in der hinteren Hosentasche. Beim Einkauf bemerkte er eine schwarzhaarige Frau, die sich mehrmals sehr nah an ihn heranstellte und ihm mit dem Einkaufswagen den Weg versperrte.

Dafür entschuldigte sich die Dame auf Ansprache. Beim Bezahlen stellte der 81-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels inklusive 60 Euro Bargeld sowie einer Bankkarte fest. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Wer hat am 19.03.2022 im Umfeld des Einkaufsmarktes in der Else-Krieg-Straße verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Wahrnehmungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.