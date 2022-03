Karlsruhe-Günwinkel-Daxlanden – Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden unter neuer Telefonnummer erreichbar

Karlsruhe (ots) – Der Polizeiposten Grünwinkel im Zuständigkeitsbereich des

Polizeireviers Karlsruhe-West ist ab sofort unter der Telefonnummer

0721/915683-50 und Fax unter 0721/915683-55 von Montag bis Freitag von 7.30 bis

16.30 Uhr erreichbar.

Oberderdingen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund

12.000 Euro entstand, kam es am Dienstagabend in Oberderdingen.

Nach bisherigem Sachstand fuhr gegen 20:50 Uhr ein 19 Jahre alte Fiat-Fahrer auf

der Bachstraße in Richtung Lindenplatz. Hierbei soll ihm mittig ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw entgegengekommen sein. Um einen

Zusammenstoß zu verhindern wich der junge Fahrer nach rechts aus und prallte in

der Folge mit einem geparkten VW zusammen. Trotz des entstandenen Sachschadens

machte sich der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Staub.

Zeugen die Angaben über den Unfallhergang oder den Flüchtigen machen können

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 50460 zu melden.

Karlsruhe-Bulach – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 61-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwochnachmittag

nach einer Kollision mit einem PKW in Karlsruhe-Bulach schwer verletzt ins

Krankenhaus eingeliefert.

Die 61-Jährige befuhr gegen 18.40 Uhr die Litzenhardtstraße in nordöstliche

Richtung als ein 25-jähriger PKW-Fahrer vom Fahrbahnrand anfuhr und hierbei die

Fahrradfahrerin touchierte. Die Zweiradfahrerin stürzte nach links auf die

Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte

400,00 Euro.

Der 25-Jährige VW-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung rechnen.

Pfinztal-Söllingen – Aufmerksamer Passant alarmiert Hausbewohner nach Brand

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Dienstagnachmittag einen

verrauchten Balkon in der Söllinger Reetzstraße.

Er alarmierte daraufhin die sich in der betroffenen Wohnung befindlichen

Bewohner sowie die Feuerwehr. Beide Hausbewohner im Alter von 37 und 81 Jahren

konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Pfinztal

brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Als Brandursache ist nach aktuellem

Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt bei der sich auf dem Balkon

befindlichen Fritteuse wahrscheinlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf geschätzte 25.000 Euro.

Karlsruhe – 50-Jähriger mit Baseballschläger verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mit erheblichen Verletzungen musste am frühen Mittwochmorgen

ein 50-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Seinen Einlassungen zufolge

hielt er sich gegen 01.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der

Fritz-Erler-Straße auf, als drei Unbekannte auf ihm zukamen und ein

Streitgespräch begannen. Einer der unbekannten Männer ging dann zu einem in der

Nähe abgestellten Pkw, nahm daraus einen Baseballschläger und schlug mit diesem

mehrfach auf den 50-Jährigen ein. Anschließend steigen die Unbekannten in einen

schwarzen Daimler-Benz mit Pforzheimer Zulassung und fuhren davon. Der Täter

wird als ca. 180 cm groß mit kurzen Haaren beschrieben. Getragen hatte er eine

schwarze Bomberjacke.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf die Unbekannten oder den Pkw geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon

0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Keller aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag mehrere

Kellerräume in der Weststadt und in Mühlburg auf. Bislang wurden 17 Aufbrüche

gemeldet. In der Goethestraße war ein Mehrfamilienhaus, in der Körnerstraße und

Gellertstraße waren je zwei Häuser betroffen. Die Gebäude wurden überwiegend

durch nicht verschlossene Hauszugangstüren, bzw. den unverschlossenen

Kellerzugang betreten. In einem Fall wurde die verschlossene Haustüre

aufgehebelt. Die Schlösser der Kellerabteile wurden anschließend aufgebrochen

und die Räume durchsucht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt.

19-Jähriger nach Fahrtausschluss mit mehreren Smartphones und Messer festgestellt

Mannheim (ots) – Dienstagmorgen (8. März) hat eine Streife der Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof einen 19-jährigen algerischen Mann kontrolliert, nachdem

dieser zuvor ohne Ticket im ICE 9568 aufgefallen ist. Bei der Kontrolle fanden

die Beamten mehrere Smartphones und ein Einhandmesser. Die Gegenstände wurden

anschließend beschlagnahmt.

Der 19-Jährige konnte sich zunächst am Bahnsteig nicht ausweisen, woraufhin er

für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle der Bundespolizei

begleitet wurde. Bei der dortigen Durchsuchung entdeckten die Beamten ein nach

dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser und mehrere neuwertige Smartphones

verschiedener Hersteller. Zu den Eigentumsverhältnissen konnte der 19-Jährige

keine schlüssigen Angaben machen, woraufhin die Beamten die Smartphones und auch

das Messer sicherstellten.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen

das Waffengesetz. Die Ermittlungen zu den Smartphones dauern an.

Malsch – Unfall mit drei Fahrzeugen und vier Verletzten

Karlsruhe (ots) – Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend kurz

nach der Brücke über die Autobahn 5. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, vier

Menschen wurden verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 25.000

Euro.

Ein 22-Jähriger war mit seinem Peugeot auf der Landesstraße 607 von Malsch

kommend in Richtung Neumalsch unterwegs. Vor ihm mussten einige andere

Autofahrer wegen eines Pannenfahrzeugs, das dort stand, stehenbleiben. Dies

erkannte der 22-Jährige wohl zu spät, geriet beim Abbremsen in den Gegenverkehr

und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford eines 50-Jährigen. Der

Peugeot des 22-Jährogen wurde durch die Kollision mit dem Ford seitlich

abgewiesen und prallte auf die linke Seite des vor ihm stehenden Citroen. Sowohl

die Fahrer aller drei Fahrzeuge als auch die Beifahrerin im Ford wurden leicht

verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Alle drei Autos wurden

abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Karlsruhe – Verkehrsunfallbilanz und Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Karlsruhe im Jahr 2021

Leichter Rückgang bei Gesamtzahl der Verkehrsunfälle E-Mobilität auch im zweiten

Pandemiejahr zunehmend im Fokus

Im vergangenen Jahr sank die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Stadt- und

Landkreis Karlsruhe um ein Prozent, von rund 20.000 im Jahr 2020 auf 19.824

Unfälle in 2021. Dies steht dem landesweiten Trend entgegen, wo die Unfallzahlen

im Durchschnitt um 1,5 Prozent angestiegen sind.

„Dieser im positiven Sinne gegenläufige Trend dürfte auch auf die umfangreichen

Präventions- und Überwachungsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Karlsruhe

zurückzuführen sein. Allerdings darf man die pandemiebedingten Regelungen, hier

vor allem die Homeoffice-Pflicht und die damit einhergehende Verkehrsberuhigung,

nicht außer Acht lassen,“ so Polizeivizepräsident Hans Matheis vom

Polizeipräsidium Karlsruhe.

Die Durchführung einiger Großkontrollen wie auch viele mobile Kontrollen in

kleinerem Rahmen sowie Präventionsaktionen konnten trotz knapper

Personalressourcen und einer Vielzahl von Einsätzen aufgrund des im Zusammenhang

mit Corona stehenden Demonstrationsgeschehens ermöglicht werden.

Zum Jahresende war letztlich ein Rückgang von etwa 170 Verkehrsunfällen zu

verzeichnen. 116 Menschen weniger als 2020 wurden dabei verletzt. Die Zahl der

Schwerverletzten sank um mehr als elf Prozent, was dem Trend im Land

Baden-Württemberg nahezu entspricht. Auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich

des Präsidiums verunglückten 15 Verkehrsteilnehmer tödlich. Damit mussten

bedauerlicherweise vier Menschen mehr im Straßenverkehr ihr Leben lassen als im

Vorjahr. Seinerzeit konnte mit elf Getöteten ein historischer Tiefststand im

Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe Erreicht werden.

Schwerverkehr

Trotz leicht gestiegener Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung des

Schwerverkehrs, war die Anzahl der Verletzten in diesem Zusammenhang leicht

rückläufig. „Hier wird deutlich, wie sich die präventive und repressive Arbeit

der Spezialisten der Verkehrspolizei Karlsruhe, auswirkt“, bemerkt

Polizeidirektor Martin Plate, Leiter der Verkehrspolizei Karlsruhe. „Der

Kontrolldruck und damit verbunden auch die konsequente Sanktionierung von

Verstößen, trägt maßgeblich zur Sicherheit auf den Autobahnen und Fernstraßen im

Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe bei“, so Plate weiter.

Motorisierte Zweiräder

Bemerkenswert auch: Die Anzahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern sank im

Vergleich zum Vorjahr um beinahe fünf Prozent von 353 auf 337. Ein Trend, der

sich auch in der landesweiten Statistik fortsetzt. Motorradfahrende

verunglückten 2021 beinahe um 10 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Hier haben

sicher auch die Schwerpunktkontrollaktionen im Frühjahr und auch die an vielfach

von Motorradfahrenden genutzten Strecken durchgeführten Kontrollen ihren Anteil.

Elektromobilität

Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat die Elektromobilität einen deutlichen

Zuwachs erfahren und in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Anzahl der

Haushalte mit einem Elektrofahrrad nunmehr verdreifacht. Wie schon 2020 nahm

damit auch die Zahl der Pedelec-Fahrenden in 2021 zu. Dies wird nicht zuletzt

auch in steigenden Unfallzahlen deutlich. Hinzu kommt noch eine große Anzahl von

Elektro-Rollern, die unter anderem auch gewerblich vermietet und vornehmlich auf

kürzeren Strecken im innerstädtischen Bereich eingesetzt werden.

Mit der gestiegenen Anzahl der Pedelec-Nutzer erhöhte sich auch die Zahl derer,

die bei Unfällen verletzt wurden. Diese Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um

mehr als 20 Prozent. Die Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung

Pedelec-Fahrender stieg in gleichem Maße, von 137 auf 165.

Auffällig an den Zahlen für 2021 war die Zunahme der Fahrten unter

Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter. Jede vierte angezeigte Trunkenheitsfahrt

wurde mit dem E-Scooter begangen. Hier wurde und wird Aufklärungs- und

Präventionsarbeit geleistet, vor allem unter jungen Erwachsenen, die die

Leih-E-Scooter zumeist nutzen. Diese Gefährte sind leicht über Apps zu leihen

und stehen im gesamten innerstädtischen Gebiet zur Verfügung. Dort, wo sich das

sogenannte „Eventpublikum“ trifft. Der Anteil der schwerverletzten Personen

liegt bei den mit dem E-Scooter-Verunfallten bei 6,7 Prozent.

Radfahrende

Erfreulicherweise ging die Zahl der Fahrradunfälle – eingeschlossen der Unfälle

mit Pedelecs – insgesamt um 7,7 Prozent auf 962 zurück; die Zahl der Unfälle,

bei denen Radfahrende verletzt wurden, um beinahe neun Prozent. Offenbar sind

viele Fahrradnutzer auf die Elektromobilität umgestiegen; denn, wie dargestellt,

ist der Anteil und die Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung von

Pedelec-Fahrenden gestiegen.

Verkehrsprävention

In diesem Zusammenhang haben die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsprävention

verstärkt auch auf virtuelle Formate zurückgegriffen, weil pandemiebedingt

Präsenzveranstaltungen in Schulen, Jugendtreffs und Universitätsfakultäten

ausfallen mussten. Video-Clips auf verschiedenen Internet-Plattformen und eine

sogenannte Online-Sprechstunde waren hier Mittel der Wahl. „Aufklärungs- und

Präventionsarbeit musste 2021 verstärkt virtuell umgesetzt werden, was sich, wie

auch bereits 2020, bewährt hat,“ erläutert Polizeivizepräsident Hans Matheis.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Polizeipräsidium Karlsruhe mit

einer insgesamt positiven Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2021 aufwarten kann.

„Wir werden auch 2022 nicht in unseren Bemühungen nachlassen, die Sicherheit des

Straßenverkehrs zu gewährleisten und Verstöße Einzelner konsequent zu

verfolgen“, verspricht Polizeidirektor Martin Plate.