Verkehrsunfall

Am 09.03.2022 um 12.40h, kam es in der Bahnhofstraße in Kirn zu einem Verkehrsunfall. Der verursachende Pkw-Führer übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht.