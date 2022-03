Mannheim/Viernheim: Verbotenes Autorennen; weitere Zeugen gesucht; (PM Nr. 1 vom 05.03., 10.59 Uhr)

Mannheim/Viernheim (ots) – Wie bereits berichtet, lieferten sich am

Freitagnachmittag, des 4. März, zwischen 16.45-17.15 Uhr, auf der A 659,

zwischen Mannheim und Weinheim, zwei BMW-Fahrer ein Autorennen.

Beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beiden 19-Jährigen wurden

beschlagnahmt.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim-Seckenheim ergaben,

soll sich dieses „Kräftemessen“ nicht nur auf die A 659 beschränkt haben. Den

Ermittlern liegen mittlerweile Verdachtsmomente vor, dass sich die beiden

Heranwachsenden zuvor auch über die A 656, die A 6 und die B 38 gejagt haben

könnten.

Möglicherweise wurden in diesem Zusammenhang weitere Verkehrsteilnehmer

gefährdet, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Diese und

weitere wichtige Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei

Mannheim-Seckenheim, Tel.: 0621/47093-0 oder jeder anderen Polizeidienstelle zu

melden.

20-jähriger Mann wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 20 Jahre alter Mann soll am Dienstag, den 08.03.2022, gegen 20:00 Uhr aus

einem Bekleidungsgeschäft in E 1 mehrere Schuhe, Taschen, Kleidung und

Schmuckstücke in einem Gesamtwert von 411,77 Euro entwendet und anschließend die

Geschäftsräume ohne Bezahlung der Ware verlassen haben.

Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts konnte die Tathandlung beobachten und

verständigte die Polizei. Diese nahm den Mann kurz darauf in der Nähe der

Tatörtlichkeit fest.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner

mitgeführten Sachen konnten das Diebesgut sowie eine kleinere Menge Haschisch

aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 20-jährige Wohnsitzlose wurde daraufhin am Mittwoch, den 09.03.2022, der

Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese

erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt dauern weiter an.

Mannheim-Herzogenried: Unbekannte dringen in stillgelegte Sporthalle ein – Achtung Einsturzgefahr! Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 25.02.2022 und

Montag, 07.03.2022 (Fastnachtsferien) drangen unbekannte Täter in eine

stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried ein und zerstörten dort

verbautes Inventar. Während der Ferien verschafften sich die Unbekannten auf

noch unklare Weise Zugang zu der Sporthalle eines Schulkomplexes in der

Herzogenriedstraße. Im Inneren der dreigeteilten Halle zerstörten sie im

Umkleidebereich mehrere Waschbecken, Spiegel und Schränke. Inwieweit sie weitere

Gegenstände mitgehen ließen, ist derzeit noch ungeklärt.

Bei der Sporthalle handelt es sich um eine zu der Schule gehörige Hallenanlage.

Während eine in drei Teile trennbare Halle aufgrund Einsturzgefahr derzeit

gesperrt und verschlossen ist, findet in einer davon separierten weiteren Halle

der Sportunterrricht statt. Es ist geplant, dass der einsturzgefährdete

Hallenteil im Sommer abgerissen wird.

Aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten des

einsturzgefährdeten Bereichs der Halle gefährlich und verboten ist!

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Fahrgast in Bus gestürzt und leicht verletzt – Verursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im

Stadtteil Schwetzingerstadt wurde ein Fahrgast in einem Linienbus leicht

verletzt. Ein unbekannter Mercedes-Fahrer war gegen 11.45 Uhr auf dem Neckarauer

Übergang in Richtung Möhlstraße unterwegs. Es befand sich zunächst auf der

linken Fahrspur, wechselte dann jedoch unachtsam, ohne auf den nachfolgenden

Verkehr zu achten, auf den rechten Fahrstreifen. Dadurch musste ein

nachfolgender VW-Transporter-Fahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu

vermeiden. Der Fahrer des dahinter befindlichen Linienbusses der rnv musste sein

Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen, um wiederum ein Auffahren auf den

Transporter zu vermeiden. Hierdurch kam jedoch eine 54-jährige Frau im Bus zu

Fall und zog sich Verletzungen zu. Sowohl der schwarze Mercedes als auch der

weiße VW-Transporter fuhren anschließend weiter.

Die verletzte Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte

in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte sie

starke Prellungen am gesamten Körper erlitten.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum schwarzen Mercedes und zum weißen Transporter sowie zu den Fahrern der

beiden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Sachbeschädigung; Einschlagen von Glasscheiben; Schaden von 30.000 Euro. Polizei sucht weitere Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Ein Bild der Verwüstung verursachten zwei bislang

noch unbekannte Täter. Nachdem sie die Seitenscheiben von zwei geparkten Autos

eingeschlagen hatten, setzten sie ihre Zerstörungswut fort und „Entglasten“

sämtliche Scheiben der Straßenbahn-Haltestelle Freilichtbühne. Es entstand

dadurch Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei.

Gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr, schlugen zwei männliche Täter in der

Kirchwaldstraße zunächst an einem ordnungsgemäß geparkten Renault Twingo und

anschließend an einem Opel Corsa jeweils auf der Beifahrerseite die beiden

Seitenscheiben ein.

Die Täter sind dann wohl auf den „Geschmack“ gekommen und setzten ihre blanke

Zerstörungswut fort. „Denn sie wissen nicht, was sie tun!“

An der Straßenbahn-Haltestelle Freilichtbühne schlugen sie insgesamt 43

Spritzschutz-Glasscheiben und die Scheiben des Fahrgastunterstands ein. Außerdem

beschädigten sie an dem Fahrkartenautomaten den Bildschirm und die Kamera.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben Beide Männer sind circa 175 cm

groß, jugendliches Aussehen, schlank und waren dunkel gekleidet. Einer der

beiden Täter trug einen Kapuzenpullover und der andere eine Jacke mit Pelz an

der Kapuze.

Die vorhandenen Spuren werden derzeit polizeilich ausgewertet. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621. 77769-0, in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Verdacht des Drogenhandels; 24-Jähriger vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr stellte eine

zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt in Höhe S1 zwei Männer bei der Durchführung von

Rauschgiftgeschäften fest. Beim Erkennen des Funkwagens ergriff ein 24-Jähriger

sofort die Flucht. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin zu Fuß die Verfolgung auf

und konnten den Flüchtigen schließlich im Bereich einer naheliegenden Gaststätte

vorläufig festnehmen. Der 24-Jährige versuchte noch, sich dem mitgeführten

Rauschgift zu entledigen und warf dieses auf den Boden. Das bemerkten die

Einsatzkräfte und stellten die geringen Mengen Haschisch und Cannabis sicher.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten dann noch ca.120 Euro

Bargeld aufgefunden und in der Folge sichergestellt werden. Der 24-Jährige wurde

zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Erst nach Beendigung

der Maßnahmen wurde er wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen

ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Personalien seines 31-jährigen Komplizen, der sich beim Erblicken des

Funkwagens ebenfalls von der Tatörtlichkeit entfernt hatte und im Nachgang nicht

mehr angetroffen werden konnte, wurden allerdings im Rahmen einer vorherigen

Personenkontrolle in anderer Sache bekannt. Auch gegen ihn wird nun wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.