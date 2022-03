Verkehrsunfall

In der Ringstraße in Wanfried parkte gestern Morgen ein Lkw (Spezialfahrzeug für Kanalservice) entgegen der Fahrtrichtung. Der Lkw war entsprechend abgesichert, der Regenschutz im Heckbereich ausgeklappt. Um 09:58 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Eisenach mit einem Kraftomnibus die Ringstraße und streifte beim Vorbeifahren den Regenschutz, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Diebstahl von Pkw

Am 08.03.21 ereignete sich in Bad Sooden-Allendorf der Diebstahl eines älteren Opel Corsa. Der grünfarbene Pkw wurde zwischen 12:00 Uhr mittags und 21:00 Uhr abends in der Rosenstraße durch Unbekannte auf noch unbekannte Weise entwendet. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen „ESW-AD 285“ und noch einen Zeitwert von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Mofas

Aus einer Garage einer Gärtnerei in Wanfried-Heldra in der Straße „Am Bahnhof“ haben unbekannte Täter ein Mofa der Marke „Zündapp“ im Wert von ca. 1000 EUR entwendet. Die Tat wurde am gestrigen Mittwoch bemerkt, könnte aber bis Anfang des Jahres 2022 zurückliegen. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Rollators

Unbekannte Täter entwendeten in Meißner-Alberode einen Rollator samt Schutzabdeckung. Der Rollator wurde durch den Geschädigten am 07.03.22, um 20:00 Uhr vor der Haustür abgestellt, der Diebstahl am 08.03.22, um 07:30 Uhr festgestellt. Bei dem Rollator handelt es sich um ein Modell der Marke „Korn“ in der Farbe silbergrau mit schwarzer Sitzbank und roten seitlichen Reflektoren. Die Schutzabdeckung ist von grauer Farbe. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kennzeichen

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße „Im Schemmerfeld“ in Waldkappel das hintere amtliche Kennzeichen „ESW-P 187“ von einem geparkten Pkw VW abmontiert und entwendet. Schaden: ca. 40 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Vormittag in der Schmiedsgasse in Wanfried konnte ein 59-Jähriger aus Wanfried alkoholisiert in seinem Pkw angetroffen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Brotterode die B 7 von Datterode in Richtung Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der die Bundesstraße überqueren wollte. Der Rehbock verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand Sachschaden.