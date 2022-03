Schwalm Eder Kreis: Die Polizei-News

Wabern: Schwarzes Audi-Cabriolet gestohlen

Wabern – Diebstahl von Audi Cabriolet Tatzeit: 08.03.2022, 18:00 Uhr bis 09.03.2022, 07:30 Uhr Ein schwarzes Audi S 5 Cabriolet stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht im Fichtenweg. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Audi und öffneten und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Der Audi hat das amtliche Kennzeichen HMÜ-S 422 und ist 40.000,- Euro wert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter versuchen in vier Geschäfte einzubrechen

Schwalmstadt-Treysa – Versuchte Geschäftseinbrüche Tatzeit: 09.03.2022, 03:13 Uhr In insgesamt vier Geschäfte in der Bahnhofstraße und der Wagnergasse versuchten vermutlich die gleichen unbekannten Täter in der vergangenen Nacht einzubrechen. Bei einem Bäckereifachgeschäft, einem Modehaus und einer Apotheke in der Bahnhofstraße versuchten die Täter jeweils die Glasschiebetür im Eingangsbereich aufzuhebeln. Die Täter konnten die Türen jedoch nur einige Zentimeter öffnen und gelangten nicht in die Geschäfte. In der Wagnergasse versuchten vermutlich die gleichen Täter in ein Schuhgeschäft einzubrechen. Hier beschädigten die Täter zwei Türen, gelangten ebenfalls nicht in die Geschäftsräume. Bei dem Modehaus lösten die Täter eine Alarmanlage aus, wodurch eine Anwohnerin der Bahnhofstraße aufmerksam wurde und umgehend die Polizei verständigte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430