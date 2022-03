Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Wer sah den Unfall im Kreuzungsbereich? Offenbach

(jm) Nach einem Unfall auf der Kreuzung Bieberer Straße/Untere Grenzstraße am Montagmorgen fuhr der Verursacher mit seinem Mercedes Benz C-Klasse davon. Der Unbekannte befuhr gegen 7.10 Uhr mit seinem Mercedes die Bieberer Straße stadteinwärts. Eine 38 Jahre alte Frau aus Offenbach befuhr mit ihrem weißen Daimler V-Klasse die Untere Grenzstraße und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Rhönstraße fahren. Nach ersten Erkenntnissen missachtete wohl der Fahrer der C-Klasse das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen Daimler. Der Unbekannte stieg zunächst aus, setzte sich aber nach kurzem Gespräch anschließend wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Offenbach sucht nun weitere Unfallzeugen und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Vorsicht Giftköder – Hund ringt um sein Leben – Rodgau/Weiskirchen

(aa) Die Polizei warnt Gassi-Geher vor ausgelegten Giftködern im Bereich Häuser Weg. Eine Frau war mit ihrem Border Collie-Mischling am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr, in der Feldgemarkung Richtung Reitanlage Oberwald spazieren. Dort hatte offensichtlich jemand Köder, die wie Fleischstücke aussahen, ausgelegt. Der Hund fraß davon und ringt derzeit um sein Leben. Die Absuche des Bereichs durch die Polizei verlief negativ. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen im Feld gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen auf der Autobahn – Geschädigte bitte melden! – Gemarkung Obertshausen/Autobahn 3

(aa) Eine Zivilstreife der Operativen Einheit Bundesautobahn stoppte am Dienstagmittag auf der Autobahn 3 einen Susuki. Dessen 29 Jahre alter Fahrer wurde angezeigt wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Gegen 14 Uhr war die Polizeistreife in Richtung Köln unterwegs; aufgrund des stockenden Verkehrs sowie der Baustelle nahe dem Offenbacher Kreuz wurde über die Verkehrsbeeinflussungsanlage Tempo 100 vorgeschrieben. Kurz nach der Anschlussstelle Obertshausen fiel den Beamten der weiße Suzuki auf. Der Fahrer soll auf dem Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit überholt und durch mehrfachen Spurwechsel andere Fahrzeug-Führer gefährdet haben. Die Polizisten hielten den Suzuki schließlich an der Anschlussstelle Frankfurt Süd an. Sie stellten den Führerschein und das Handy des Seligenstädters sicher. Das Auto blieb davon verschont, weil es sich um ein Firmenfahrzeug handelt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten der Unfallfluchtgruppe geführt, da sie auch für mutmaßliche illegale Fahrzeugrennen zuständig sind. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte und Zeugen, sich bei der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Fahrstraße ereignete. Der Fahrer eines weißen Skoda Fabia stellte sein Fahrzeug um 16.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 67 ab. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er den beschädigten Außenspiegel fest. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt.

Bereich Main-Kinzig

Baustellendiebe unterwegs: Solar-Paneele und Werkzeug pp. geklaut / Zeugen gesucht – Hanau

(lei) Baustellen-Diebe zogen offenbar von Montag auf Dienstag durch die Hanauer Innenstadt. Auf einer Baustelle in der Straße „Am Hexenpfad“ (einstellige Hausnummern) entwendeten die Unbekannten insgesamt 15 Solar-Module. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Diebe Zugang zu einem Kellerraum des Rohbaus und machten sich der Ware im Wert von 3.500 Euro habhaft. In der Zeit von 18 bis 8 Uhr suchten die Kriminellen ferner eine Baustelle im Wallweg (20er-Hausnummern) heim. Dort stiegen sie im Erdgeschoss durch ein unverschlossenes Fenster ein und klauten neben Sanitärelementen und Elektrowerkzeugen auch Baumaterialien und Farbe. Der Wert des Stehlgutes hier beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass zum jeweiligen Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Hanau I Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Scheibe eingeschlagen / Zeugen gesucht – Schlüchtern

(lei) Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro haben Unbekannte am Dienstagmorgen in der Krämerstraße an einer Shisha-Bar angerichtet, indem sie in der Zeit zwischen 3 und 10 Uhr drei Fenster des Lokals einwarfen. Da das Scheibenklirren bestimmt nicht ganz geräuschlos ablief, schließen die Beamten nicht aus, dass aufmerksame Anwohner etwas beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die örtliche Polizeistation unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.