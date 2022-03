Mainz – Hechtsheim, Raubdelikt auf Supermarkt

Mainz (ots) – Am Freitagabend (04.03.2022) kommt es in einem Supermarkt im

Hechtsheimer Ortskern zu einem Raubdelikt. Gegen 20:25 Uhr betreten zwei

männliche, maskierte Täter das Geschäft und begeben sich sofort zur Kasse. Durch

einen Täter (20 Jahre) wird dort ein männlicher Kunde sofort mit einem Messer

bedroht, während der zweite Täter (19 Jahre) die Kassiererin auffordert Geld

auszuhändigen. Noch bevor sie das Geld erbeuten können, ergreifen die Täter die

Flucht aus dem Geschäft. Zeugen vor dem Geschäft können dabei die Flucht des

19-Jährigen unterbinden und genaue Angaben zur Fluchtrichtung des 20-Jährigen

machen. Dieser wird nur wenig später von der Polizei in einem nahegelegenen

Anwesen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Mainz stuft das Delikt als „Schwerer Raub“ ein und

ordnete bereits in der Nacht die Durchsuchung eines Hauses an. In Abstimmung mit

der Staatsanwaltschaft wurden mittlerweile die Kassiererin, als auch der

bedrohte Kunde durch die Polizei vernommen. Die beiden Beschuldigten wurden

unmittelbar nach der Tat erkennungsdienstlich behandelt und sind anschließend

aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Einbruchsversuch in Firmengebäude

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Freitagnacht kam es um 23:20 Uhr zu einem

Einbruchsversuch in eine Firma in der Jakob-Steffan-Straße in Mainz.

Anwohner wurden aufgrund eines lauten Knalls in der Nacht wach. Als sie aus dem

Fenster schauten, bemerkten sie eine Person, die sich an einem Fenster der Firma

zu schaffen machte. Auf Ansprache rannte die Person weg.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnte die Kriminalpolizei Hebelspuren am

Fenster feststellen. Gestohlen wurde nichts.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

über 1,90 m groß

drahtig Statur

kein Bart

schwarze Mütze

schwarze Jacke mit silbergrauen Elementen

lockere Jeans

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen

Einbruch in Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses

Mainz-Bretzenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 20.02. und dem 07.03.2022 kam

es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in

Mainz-Bretzenheim.

Der/die unbekannten Täter verschafften sich auf ungeklärte Weise Zutritt zu dem

betreffenden Kellerabteil. Die vorhandenen Schlösser waren unbeschädigt, das

Kellerabteil stand jedoch offen.

Gestohlen wurden dem 40-jährigen Besitzer des Kellerabteils verschiedene

Werkzeuge. Insgesamt beläuft sich der finanzielle Schaden auf einen hohen

dreistelligen Betrag.

Die Polizei sicherte vorhandene Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

YouTube-Prank am Rheinufer

Mainz-Altstadt (ots) – Freitagnachmittag erging bei der Polizei der Hinweis,

dass sich im Bereich des Rheinufers, Ecke Holzstraße, eine Person mit Tarnanzug

befand, die vorbeigehende Passanten erschreckte.

Als die Polizeibeamten den gut getarnten 25-jährige Mainzer fanden, meinte

dieser, dass er die vorübergehenden Personen beim Erschrecken filmt, weil er

Videomaterial für seinen YouTube-Kanal sammelt.

Dem 25-Jährigen wurde erklärt, dass er das zu unterlassen hat. Er zeigte sich

einsichtig und beendete den „Prank“.

Mülltonnenbrände mit Gebäudeschaden

Mainz-Neustadt (ots) – Samstagnacht kam es um 01:30 Uhr erneut zu zwei

Mülltonnenbränden in der Mainzer Neustadt. Diesmal in der Frauenlobstraße und im

Raupelsweg.

Bei dem Brand in der Frauenlobstraße griff das Feuer vom Mülltonnenplatz im

Innenhof des Anwesens auf eine angrenzende Garage über. Die Garage und eine

weitere Mauer wurden dabei beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr

gelöscht werden.

Das unmittelbar darauf gemeldete Feuer im Raupelsweg konnte schnell unter

Kontrolle gebracht und noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Polizei

gelöscht werden. Die Feuerwehr führte anschließend Nachlöscharbeiten durch.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Falsche Fahndungsplakate – Verletzung Persönlichkeitsrecht

Mainz-Altstadt (ots) – Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter bemerkte

am Samstagnachmittag an einem Laternenmast in der Mainzer Altstadt ein

Fahndungsplakat, welches den Anschein erweckte, dass es von der Polizei erstellt

wurde. Auf dem Plakat wurde auf ein Körperverletzungsdelikt Bezug genommen, dass

sich am Rosenmontag in einer Mainzer Gaststätte zugetragen hatte.

Das Plakat bildete eine vermeintlich tatverdächtige Person ab. Ein darunter

stehender Zeugenaufruf forderte dazu auf, sich bei Erkenntnissen bei der

örtlichen Polizeidienststelle zu melden. Im Nahbereich konnte noch ein zweites

Plakat festgestellt werden.

Beide wurden entfernt. Aufgrund der Umstände steht das Opfer der oben genannten

Körperverletzung im Verdacht, die Plakate aufgehängt zu haben. Gegen ihn wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat im Sinne des Kunsturhebergesetzes

eingeleitet, da die Verwendung des Fotos einer Person ohne deren Zustimmung

nicht erlaubt ist.

Verkehrsunfälle in den Morgenstunden

Mainz (ots) – Gleich zwei Verkehrsunfälle sorgten am Montagmorgen für Arbeit bei

Polizei und Rettungsdienst. Um 07:03 Uhr kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen

zwei PKW in der Max-Hufschmidt-Straße, an den Auf- und Abfahrten zu Autobahn A

60. Durch den Aufprall werden an einem PKW die Airbags ausgelöst und zwei

Personen erleiden leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Eine verletzte Person wird zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um 08:39 Uhr ist die Kreuzung wieder

frei.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 07:26 Uhr in der Eugen-Salomon-Straße, an

einer Querung über die Straßenbahngleise, hinter der Fachhochschule in Richtung

Stadion. Der Fahrer eines PKW missachtete den Vorrang der Straßenbahn und

überquerte die Schienen mit seinem PKW, als die Bahn sich näherte. Es kam zum

Zusammenstoß, bei welchem der Fahrer des PKW leichte Verletzungen erlitt und

ärztlich versorgt werden musste. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verspätungen auf der Linie der

Mainzelbahn. Ein Schienenersatzverkehr musste nicht eingerichtet werden. Die

Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen.

Brand

Bingen (ots)

Grolsheim, 06.03., Albert-Schweitzer-Straße, 09:24 Uhr. Über die Berufsfeuerwehr wurde eine Rauchentwicklung in der Sprinklerzentrale der Firma Amazon gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die unter einer Maschine hervorkamen. Es kam zu keinerlei Schaden. Ursache war augenscheinlich ein technischer Defekt.