Polizei unterbindet Spritztour

Kirn, Halmer Weg (ots)

Im Rahmen einer Präventionsstreife fiel Einsatzkräften heute gegen 12 Uhr ein seifenkistenartig anmutendes Gefährt auf, das im Halmer Weg unterwegs war. Im Rahmen der sofort durchgeführten Kontrolle konnte ein 22-jähriger Kirner mitsamt seinem knapp einjährigen Kind in der fest verbauten Konstruktion aus E-Scooter und überdachtem Fahrradanhänger festgestellt werden. Weder der E-Scooter (elektrischer Antrieb des Gespanns), geschweige denn die abenteuerliche Fahrzeugkombination verfügten über eine verkehrsrechtliche Zulassung oder eine zwingend notwendige Versicherung. Darüber hinaus verlief ein Drogenschnelltest bei dem Fahrzeugführer auf einige Stoffgruppen positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird sich nun in mehreren Verfahren u.a. wegen der Verstöße Pflichtversicherungsgesetz und Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen der ungenügenden Kindersicherung verantworten müssen.

PKW-Fahrer fährt Zweiradfahrer an und flüchtet

B48 Bretzenheim (ots)

Am 06.03.2022 kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 16-jährige Zweiradfahrer aus Bretzenheim befuhr mit seinem 125er Motorrad die B48 in Fahrtrichtung Bretzenheim, als er auf einen Zweiradfahrer aufmerksam wurde, der im rechten Grünstreifen stand. Der Motorradfahrer wendete und stellte sich in entgegengesetzte Fahrtrichtung an den Fahrbahnrand um Hilfe anzubieten. Er saß hierbei weiterhin auf dem Motorrad, mit eingeschaltetem Licht, als plötzlich ein PKW aus Richtung Kreuznach kommend ungebremst seitlich mit der Fußraste des Motorradfahrers kollidierte. Dadurch erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen am rechten Fuß und fiel nach links vom Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit. Der unfallverursachende PKW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bretzenheim davon. Am Fahrzeug des Flüchtigen müssten eindeutige Schäden an der rechten Fahrzeugseite zu sehen sein. Zeugen, denen ein silberner/ grauer PKW (vermutlich Marke Opel), in der Tatnacht, oder in den nächsten Tagen aufgefallen ist bzw. auffallen sollte, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.