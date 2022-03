Alzey und Schornsheim: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Zunächst kam es am Freitag, den 04. März 2022, zwischen 14:45 und 20:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alzey in der Gustav-Heinemann-Straße. Unbekannte Täter versuchten einen herabgelassenen Rollladen eines Fensters nach oben zu drücken um dabei ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang den Unbekannten, es blieb bei Beschädigungen am Fenster.

Jedoch kam es am Samstag, den 05. März 2022, im Zeitraum 18:00 – 20:00 Uhr in Schornsheim im Dr.- Adenauer-Ring zu zwei Wohnungseinbrüchen, ebenfalls in Einfamilienhäuser. An beiden Häusern wurden Fenster aufgehebelt, an einem Haus sogar die Terrassentür. Nahezu alle Zimmer wurden in beiden Anwesen durchsucht, entwendet wurde, nach bisherigen Ermittlungen, Schmuck. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Brand in Mehrparteienhaus

Worms (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am gestrigen Sonntag, gegen

14:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der

Apostelbräustraße. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer auf dem Balkon

der Dachgeschosswohnung und breitete sich auf die dazugehörigen Räume und den

Dachstuhl aus. Die alleine anwesende Bewohnerin versuchte sich vor den Flammen

zu retten und sprang vom Balkon in darunterliegende Büsche einer Grünfläche. Sie

wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen

verbracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Dennoch brannte die Dachgeschosswohnung teilweise aus und der Dachstuhl wurde in

Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Wohnung wurde durch Löschwasser

beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind derzeit noch

unklar. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.