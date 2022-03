Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hünfeld / Oberrombach. Am Sonntag, 06.03.2022 kam es gegen 10.00 Uhr auf der Landstraße 3176 im Ortsbereich Oberrombach zu einem Verkehrsunfall, glücklicherweise nur mit Sachschaden.

Ein 28-jähriger Hünfelder befuhr mit seinem VW-Transporter die Ortslage von Oberrombach in Richtung Hünfeld, kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen zwei Bäume am Fahrbahnrand, die total beschädigt wurden. In der Folge kam er dann auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die den Fahrer des Transporters an der Weiterfahrt nach dem Unfall hindern konnten.

Da im Zuge der Unfallaufnahme beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000,- Euro.

Pressemeldung der Pst. Rotenburg

Fulda

Bebra – Am Samstag, 05.03.2022, 10:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Sontraner mit seinem LKW die Lüdersdorfer Straße in Bebra-Breitenbach in Richtung Hersfelder Straße. Zeitgleich wollte ein 68-jähriger Bebraner mit seinem PKW vom Parkplatz in der Lüdersdorfer Straße Höhe Hausnummer 1 ausparken. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er den LKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt 4000,00EUR geschätzt.

Verkehrsunfall einer vierköpfige Familie – alle leicht verletzt

Alsfeld

Am 06.03.22 um 00:12 Uhr kam es auf der B254 in der Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Eudorf zu einem Verkehrsunfall bei dem eine vierköpfige Familie aus Schwalmstadt leicht verletzt wurde. Der 48 jährige Familienvater befand sich mit seiner Frau, der 19 jährigen Tochter sowie dem 10 jährigen Sohn auf der Rückfahrt von einem Familienausflug aus Frankfurt. In der Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Eudorf kam das Fahrzeug nach einer leichten Rechtskurve vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Scheune. Der neuwertige schwarze Audi A6 streifte mit der rechten vorderen Fahrzeugseite das Holztor der Scheune sowie die Steinwand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000,- EUR. Des Weiteren wurden das Scheunentor durch den Zusammenstoß beschädigt (Sachschaden ca. 3000,- EUR). Die Insassen wurde vorsorglich in das Kreiskrankenhaus nach Alsfeld verbracht. Nach erster Einschätzung erlitten sie lediglich Prellungen durch den Sicherheitsgurt sowie ein HWS.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein weitere Passagier im Fahrzeug festgestellt. Der kleine weiße Vierbeiner befand sich gesichert in einer Transportbox und wurde auf Bitten der Familie durch die Polizeistreife mit auf die Wache der Polizeistation Alsfeld verbracht. Sobald die Familie aus dem Krankenhaus entlassen ist, will sie ihren kleinen Hund, der den Unfall zum Glück wohlbehalten überstanden hat, wieder auf der Wache abholen.

Unfallflucht mit Sachschaden

Hilders

In der Nacht von Freitag, den 04.03.2022, auf Samstag, den 05.03.2022, kam es im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hilders. In der Straße Obertor stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten PKW Kia, der durch den Zusammenstoß gegen einen Stromverteilerkasten geschoben wurde. Sowohl am Kia, als auch am Stromverteilerkasten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls, sowie der Unfallverursacher, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06681/9612-0 bei der Polizeistation Hilders zu melden.

Verkehrsunfall Sachschaden

Niederaula

Niederaula. Am 05.03.2022, gg. 11:30 Uhr kam in in der Straße „Im Seckenbiegen“ zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 57-jähriger aus Bad Hersfeld wendete seinen Pkw mit Wohnanhänger, als er mit dem Wohnwagen einen geparkten Transporter striff und diesen beschädigte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Terrassenbrand durch heiße Asche

Rasdorf

Am 04.03.2022 gegen 16:40 Uhr wurde durch aufmerksame Nachbarn der Brand eines Terrassenüberstandes in der Drehgasse in Rasdorf gemeldet. Durch die unmittelbar alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden.

Beschädigt wurden der Terrassenüberstand, unter dem sich der Brandherd befand sowie eine Terassenüberdachung des Nachbargrundstückes. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000,-EUR geschätzt.

Nach aktuellem Stand wird vermutet, dass der Brand durch die Entsorgung heißer Asche aus dem Holzofen in der dortigen Mülltonne entstanden ist. Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 38 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie 2 Einsatzkräfte der Polizeistation Hünfeld.