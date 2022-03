Frankfurt – Rödelheim: Senior bestohlen

Frankfurt – (hol) Am Freitag wurde ein mobilitätseingeschränkter Mann

Opfer eines Trickdiebs. Der Täter hatte zuvor nach Kleingeld gefragt.

Der 67-jährige Frankfurter fuhr mit seiner elektrischen Mobilitätshilfe im

Bereich „Alt-Rödelheim“, als ihn der Täter, ein etwa 40-jähriger Mann, das erste

Mal ansprach und nach Kleingeld für einen Parkautomaten fragte. Der ältere

verneinte die Frage und setzte seinen Weg fort. An der Kreuzung Reichsburgstraße

/ Burgfriedenstraße trafen die beiden erneut aufeinander. Wieder bat der jüngere

Mann um Kleingeld. Diesmal ließ sich der ältere erweichen, holte seine Geldbörse

hervor, suchte darin und übergab etwas Kleingeld an den anderen. Zudem sah er

noch, dass sich der Bittsteller zu einem weiteren Mann begab und gemeinsam mit

diesem wegging. Zuhause angekommen, stellte der 67-Jährige das Fehlen seiner

Geldscheine in dem Geldbeutel fest und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, südosteuropäische Erscheinung, ca. 40 Jahre alt, 180-185 cm groß,

dünne Statur und graue kurze Haare. Bekleidet mit Jeans und einem grauen

Pullover; trug keine MNB.

Frankfurt – Nordend: Zündelei im Günthersburgpark – Festnahmen

Frankfurt – (hol) Am frühen Samstagmorgen bemerkte eine aufmerksame

Streife ein offenes Feuer im Günthersburgpark. Als die Beamten nachsahen,

flüchteten zwei Jugendliche, während ein weiterer gestellt wurde.

Gegen 01:30 Uhr sahen die Beamten von der Comeniusstraße aus das offene Feuer im

Park. Es brannte in unmittelbarer Nähe zum dortigen Café bzw. des Gebäudes des

Deutschen Kinderschutzbundes. Drei Jugendliche standen um das Feuer herum. Als

die Einsatzkräfte der Sache auf den Grund gingen, rannten zwei der drei jungen

Männer beim Erblicken der Streife davon bzw. flüchteten auf dem Rad. Der dritte

im Bunde blieb und wurde zunächst festgenommen. Die drei hatten einen

Stoffteddybären auf einen Stuhl des Café’s gesetzt und anschließend angezündet.

Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr löschte das Feuer mit kleinem

Gerät. Allerdings waren sowohl der Stuhl, als auch der Teddybär, nicht mehr zu

retten.

Der angetroffene 15-Jährige wurde auf die Dienststelle mitgenommen, wo seine

Eltern verständigt wurden. In der Folge erschienen auch die anderen beiden Jungs

in Begleitung ihrer Eltern auf dem Revier, um Verantwortung für ihr Handeln zu

übernehmen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch

Feuer gegen die drei 15-Jährigen ein.

Frankfurt – Kalbach-Riedberg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Frankfurt – (hol) In der Nacht zum Samstag (05.03.22) wurde eine

Fußgängerin im Stadtteil Kalbach-Riedberg von einem Auto erfasst und von einem

zweiten überfahren. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 01:15 Uhr überquerte eine 21-Jährige zu Fuß die „Marie-Curie-Straße“,

nachdem sie auf dem „Steinweg“ aus Richtung des Wissenschaftsgartens

offensichtlich weiter in Richtung „Neumühlenweg“ laufen wollte. In diesem

Bereich befindet sich ein Fußgängerüberweg, der mit einer entsprechenden

Fußgängerampel versehen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte die

Fußgängerin diese Ampel nicht. Ein herannahender Autofahrer (61 Jahre alt)

übersah vermutlich aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit die zu diesem

Zeitpunkt auf der Fahrbahn befindliche 21-jährige Frau und es kam zum

Zusammenstoß. Die Frau wurde auf das Fahrzeug geladen und prallte dann hinter

dem Auto auf der Fahrbahn auf. Ein direkt dahinterfahrender Autofahrer (33 Jahre

alt) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr sie im Bereich der

Beine. Einem dritten Fahrzeugführer gelang es, rechtzeitig zu bremsen und eine

weitere Kollision mit der Schwerverletzten zu verhindern. Die 21-Jährige wurde

umgehend mit schweren Verletzungen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht und

notoperiert.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Ein

Drogenschnelltest reagierte jedoch positiv auf THC. In der Folge veranlasste die

Polizei eine Blutentnahme bei dem Mann sowie die Sicherstellung seines

Führerscheins. Zudem stellten die Einsatzkräfte die beiden Unfallwagen sicher.

Darüber hinaus begutachtete ein Unfallsachverständiger die Unfallstelle im

Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme. Die „Marie-Curie-Straße“ blieb bis

zum Ende der Maßnahmen voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.