Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Linienbus streift geparkte Fahrzeuge und flüchtet – Neu-Isenburg

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses auf dem Weg nach Dreieich-Sprendlingen die Bahnhofstraße in Höhe der 230er Hausnummern und touchierte hierbei zwei geparkte Fahrzeuge. An einem Skoda aus Stuttgart entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an einem Isenburger Honda wird auf circa 6.500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und nahm hierbei auch Fahrgäste auf.

Zur Klärung der Unfallursache wurde bei dem 43-jährigen Busfahrer aus Langen eine Blutentnahme durchgeführt. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizeistation Neu-Isenburg bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06102 29020 zu melden.

PKW- Diebe in Rödermark

Zu einem versuchten und einen vollendeten Fahrzeugdiebstahl kam es in der Nacht von Donnerstag 03.03.2022 auf Freitag 04.03.2022 in Rödermark – Ortsteil Urberach. Gegen 03.05 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Erich-Kästner-Straße einen BMW 5 zu entwenden, verließen aber unverrichteter Dinge wieder den Tatort. Etwa zehn Minuten später entwendeten Diebe im angrenzenden Karl-May-Weg einen weißen Audi Q7 mit OF – Kennzeichen. Hier wurde zur Tatzeit ein grauer PKW, vermutlich Audi A4 oder A 6, auffällig. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8098-1234 entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Zwei Auffahrunfälle auf der A 3 – Gemarkung Offenbach

Zu einem Auffahrunfall mit anschließender Vollsperrung kam es in den frühen Morgenstunden des 05.03.2022 auf der A 3, zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Obertshausen, in Fahrtrichtung Würzburg. Gegen 03.10 Uhr übersah der 33 Jahre alte Fahrer eines Audi A6 mit Zulassung in Mainz ein auf der mittleren Spur fahrendes Sattelzuggespann und fuhr auf dieses auf. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Der 42-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen und einer Betonschutzwand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle bis 04.15 Uhr vollgesperrt. Im sich gebildeten Rückstau übersah gegen 04.45 Uhr der 31 Jahre alt Fahrer eines Peugeot Boxer einen auf der rechten Spur haltenden Sattelzug und fuhr auf diesen auf. Sowohl der Fahrer des Boxers, als auch der 46-jährige Fahrer des Sattelzuggespanns blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.