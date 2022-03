Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier PKW auf K4281 – Pressemitteilung Nr. 1

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 03.03.2022 kam es gegen ca. 17:00 Uhr

zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K4281 zwischen Daisbach und Waibstadt,

bei dem zwei PKW frontal zusammenstießen. Polizei- und Rettungskräfte, sowie in

Rettungshubschrauber befinden sich vor Ort im Einsatz. Die beiden

Unfallbeteiligten werden aktuell in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zu

den Verletzungen liegen bislang keine genaueren Informationen vor. Die K4281 ist

für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Der Verkehr wird an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

St. Leon-Rot: 15-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

St. Leon-Rot (ots) – Ein 15-jähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag bei

einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rot schwer verletzt.

Der Bub überquerte gegen 15.30 Uhr zusammen mit einem Freund die

Franziskusstraße in Höhe des Rathauses in Richtung Einkaufsmarkt. Als er bereits

die Straße überquert hatte, entglitt ihm sein Basketball, den er in der Hand

gehalten hatte. Der Ball prallte auf die Bordsteinkante und von dort zurück auf

die Fahrbahn.

Offenbar einem Reflex folgend kehrte der 15-Jährige um und rannte auf die

Straße, um den Ball einzufangen. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die auf der

Fanziskusstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Junge wurde vom

Außenspiegel des Fahrzeuges erfasst. Nach seiner notärztlichen Behandlung kam

der 15-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Über seinen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor. Zum Zeitpunkt

seines Abtransports war er ansprechbar und stabil.

Die Unfallexperten der Verkehrspolizeidirektion Heidelberg haben die

Ermittlungen übernommen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit leicht verletzter 23-jährigen Frau

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr fuhr eine

49-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Suzuki die Baiertaler Straße. An der Kreuzung

zur Ringstraße missachtet sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer

23-jährigen Daimler-Benz-Fahrerin zusammen. Die 23-Jährige kam mit ihrem Pkw aus

Richtung Meßplatzstraße.

Durch den Unfall wurde die 23-Jährig leicht verletzt und kam vorsorglich mit

einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr

fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden.

Durch den Unfall entstand Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Abgelaufener Versicherungsschutz; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Mittwoch, kurz nach 17 Uhr

fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch ein Motorroller Piaggio in der

Baiertaler Straße, Höhe Feuerwehrhaus, auf.

Das blaue Versicherungskennzeichen hatte tags zuvor zum 01. März seine

Gültigkeit verloren und es bestand folglich kein Versicherungsschutz mehr.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten außerdem fest, dass

der 54-jährige Fahrer nur eine Mofa-Bescheinigung und keinen notwendigen

Führerschein zum Fahren des führerscheinpflichten Kleinkraftrads mit einer

Geschwindigkeit von 45 km/h hat.

Der Motorroller wurde sichergestellt und zur Polizeiwache verbracht. Inwieweit

außerdem eine Manipulation an dem Roller vorgenommen worden ist, wird eine

Überprüfung durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim ergeben.

An die Staatsanwaltschaft wird nun u. a. Anzeige wegen fehlendem

Versicherungsschutz und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt mit 1,5 Promille

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag,

gegen 3 Uhr fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim in der

Hauptstraße ein Pkw Citroen auf. Rundum waren die Fahrzeugscheiben vereist.

In der Lange Straße führten die Beamten daraufhin eine Verkehrskontrolle durch.

Bei dem 49-jährigen Auto-Fahrer konnte dabei in seiner Atemluft starker

Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5

Promille. Er räumte ein, am Abend zuvor zwei Weizenbiere getrunken zu haben.

In einem Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der

Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Bis auf Weiteres darf er nun keine

Kraftfahrzeuge mehr führen und muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen.

Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis: Freilaufende Kangal-Hunde-Welpen

Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am gestrigen Mittwoch, gegen 13 Uhr

büxten drei Kangal-Hundewelpen aus einen Außengrundstück aus.

Eine 27-jährige Spaziergängerin konnte die Hunde vor Eintreffen der

Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim im Bereich Reichartshauser Straße und

der Straße Hacks Mühle einfangen und bis Eintreffen der Beamten bei sich halten.

Wie sich herausstellte, gelangten die circa 12 Wochen alten Hundewelpen durch

den beschädigten Zaun eines nahegelegenen Außengrundstückes nach draußen und

erkundeten die Umgebung. Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs oder der Jungtiere

selbst kam es hierbei nicht. Auch von den Tieren ging keine Gefahr aus.

Inwieweit das Gelände für die Hunde in der bestehenden Form tatsächlich zur

Aufzucht der mindestens zehn Tiere eignet und artgerecht ist, wird in den

nächsten Tagen durch die Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim und

dem zuständigen Veterinäramt vor Ort geprüft.

Der Kangal ist ein türkischer Hirtenhund, der bereits seit über tausend Jahren

mit Menschen zusammenlebt. Ausgewachsen wird er bis zu 80 cm hoch

(Schulterhöhe).

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche Ladendiebe werden handgreiflich – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vier bis fünf jugendliche Ladendiebe

wurden am Mittwochabend in Sandhausen handgreiflich. Die Jugendlichen hielten

sich gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße auf. Als sie die

Geschäftsräume verlassen wollten, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen,

wollte der Marktleiter sie aufhalten. Daraufhin schlug zunächst einer der Täter

auf den Mann ein, anschließend auch die anderen und beleidigten ihn. Bis auf

einen 16-Jährigen konnten in der Folge alle Täter fliehen. Dieser wurde

vorläufig festgenommen und zunächst zum Polizeirevier Wiesloch gebracht. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls des Polizeipostens Sandhausen

gegen den 16-Jährigen und die weiteren flüchtigen Täter dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu den weiteren Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fehler bei Einfahrt in den fließenden Verkehr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag um 14 Uhr fuhr eine

49-jährige Frau mit ihrem Ford von einem Grundstück in die Dührener Straße ein.

Hierbei übersah sie eine ebenfalls 49-jährige Frau, welche mit ihrem Renault die

Dührener Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Durch den Unfall entstand ein

Schaden von 4.000 Euro. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 7.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – 7.000 Euro Sachschaden entstand bei

einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 597 bei Schwetzingen. Eine

31-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Opel auf der L 597 in Richtung

Friedrichsfeld unterwegs. Beim Linksabbiegen an der Zufahrt zur B 535 in

Fahrtrichtung Heidelberg übersah die einen entgegenkommenden 64-jährigen

Audi-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt,

die beteiligten Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt.

Wiesloch: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt; unfallbeteiligter Autofahrer und Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Mittwochvormittag, gegen 7.30 Uhr kam es im Bereich der

Ringstraße/Messplatzstraße, unmittelbar vor dem Palatin, zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem 19-jährigen Fahrradfahrer und einem noch unbekannten Autofahrer.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch ergaben, waren

sowohl der Radfahrer als auch der Autofahrer von der Heidelberger Straße kommend

auf der Ringstraße in Richtung Messplatzstraße unterwegs, als es zu einem

seitlichen Kontakt zwsichen Radfahrer und Autofahrer gekommen sein soll, infolge

dessen der Radfahrer stürzte.

Der unbekannte Autofahrer – er soll ein dunkles Fahrzeug gefahren haben- soll

angehalten und sich nach dem Befinden des Fahrradfahrers erkundigt haben.

Anschließend sei er weitergefahren.

Er junge Mann begab sich noch zu seiner nahe gelegenen Arbeitsstelle, von wo aus

der Rettungsdienst informiert wurde, der ihn in eine Klinik brachte.

Um die Unfallangelegenheit zu klären, wird der bislang unbekannte,

unfallbeteiligte Fahrer des dunklen Fahrzeuges gebeten, sich bei den

Unfallermittlern des Polizeireviers Wiesloch zu melden.

Darüber hinaus werden unabhängige Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet

haben, ebenfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Reifenstecher; sieben Fahrzeuge beschädigt; Polizei geht Verdacht nach und sucht weitere Zeugen

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Reifenstecher (ots) – Im Bereich der

Pfarrgartenstraße wurden an sieben gezielt ausgewählten Fahrzeugen insgesamt 16

Reifen zerstochen und es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Im Bereich der Pfarrgartenstraße wurden in der Zeit von Montagabend, 22 Uhr, bis

Dienstagfrüh, 5 Uhr, an sechs Fahrzeugen jeweils gezielt die Vorder- und

Hinterreifen der Beifahrerseite und an einem Fahrzeug alle vier Reifen mit einem

markanten Werkzeug zerstochen. An allen beschädigten Reifen ist ein Einstichloch

in Form eines kleinen Kreuzes (circa 1 cm lang) erkennbar.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um Klein-, Mittel- und

Oberklassenfahrzeuge sowie ein um einen Fiat-Transporter.

Die vom Täter ausgewählten Fahrzeuge standen alle ordnungsgemäß geparkt.

Einzelne Fahrzeuge, die zwischen den geparkten Fahrzeugen standen, wurden nicht

beschädigt und ein beschädigtes Fahrzeug stand sogar abseits in einer

Nebenstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0, oder mit dem Polizeiposten

Mühlhausen, Tel.: 06222. 662850, in Verbindung zu setzen.

Auf das beigefügte Foto des Polizeipräsidiums Mannheim wird verwiesen.

Bammental: 77-jähriger Pedelec-Fahrer an Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben – (Pressemitteilung vom 10. Februar); Pressemitteilung Nr. 2

Bammental (ots) – Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer verstarb am Mittwochabend in

einer Heidelberger Klinik an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen, die er

sich bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 9. Februar in der Reilsheimer

Straße zugezogen hatte.

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer war damals kurz nach 16 Uhr in einen Kreisverkehr

eingefahren und hatten den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer übersehen.

Die Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Helmstadt/Bargen: Brand zweier Holzanbauten; Doppelhaushälfte und Carport betroffen; Ursache noch unklar; Schaden bei weit über 100.000.- Euro; Pressemitteilung Nr. 2

Helmstadt/Bargen (ots) – Bei einem Brand am frühen Donnerstagmorgen im Ortsteil

Helmstadt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von weit über

100.000.- Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, nahm das Feuer aus bislang unbekannten

Gründen seinen Ausgang in einem Holzanbau einer Doppelhaushälfte in der

Bankstraße.

Das Feuer griff anschließend auf das angrenzende Wohnhaus und dessen Carport

sowie auch auf den Holzanbau des Nachbaranwesens über.

Beide Holzanbauten und der Carport sowie ein darunter abgestelltes Fahrzeug

brannten total aus. Die in Mitleidenschaft gezogene Doppelhaushälfte ist derzeit

unbewohnbar.

Die Feuerwehren aus Helmstadt, Bargen, Flinsbach und Aglasterhausen waren mit

über 40 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand, der kurz vor 6 Uhr

ausbrach, schnell unter Kontrolle. Kurz nach 7 Uhr konnte „Feuer aus!“ gemeldet

werden.

Die Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis – Brand eines Carports- PM Nr. 1

Helmstadt-Bargen (ots) – Polizei und Feuerwehr wurden gegen 06.00 Uhr zu einem

Brand eines Carports in der Bankstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte sind derzeit

damit beschäftigt, ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohngebäude

zu verhindern. Es gibt noch keine Erkenntnisse zum genauen Ausmaß oder der

Ursache des Feuers.