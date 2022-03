Mannheim/Bammental: Betrüger machen nach wie vor reiche Beute; Vorsicht vor „falschen“ Polizeibeamten und „Enkeltrickbetrügern“

Mannheim/Bammental (ots) – Auch wenn es Zivilfahndern der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der Nacht zum Mittwoch gelungen war, eine

47-jährige „falsche“ Polizeibeamtin festzunehmen und auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft zu nehmen (siehe PM vom

03.03.2022, 16.09 Uhr), machen andere Betrüger nach wie vor reiche Beute in der

Region.

Bereits am 25. Februar wurde eine 82-jährige Frau Opfer eines

Enkeltrickbetruges. Der vermeintliche Enkel hatte nachmittags die Seniorin

angerufen und ihr vorgeschwindelt, Geld für eine Operation in den USA zu

benötigen. Die Seniorin übergab über 30.000.- Euro an eine Abholerin.

Am Mittwochnachmittag des 02. März wurde eine 81-jährige Seniorin im Stadtteil

Vogelstang von „falschen“ Polizeibeamten heimgesucht. Von einem unbekannten

Anrufer mit einem Raub konfrontiert, dem ein Paar in der Nachbarschaft der

Seniorin zum Opfer gefallen war, wurde die Frau angewiesen, alle Wertsachen und

Bargeld zusammenzupacken und auf das Erscheinen von Polizeibeamten zu warten.

Diese vermeintlichen Beamten erschienen gegen 14 Uhr tatsächlich vor der

Wohnungstür und baten die Dame, sie zum Streifenwagen zu begleiten. Auf dem Weg

dorthin bekam die 81-Jährige Zweifel, weshalb einer der Männer ihr die Tasche

mit 80.000.- Euro Inhalt entriss. Beide flüchteten anschließend in unbekannte

Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Ergebnis.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 30 Jahre, ca. 180 cm; dunkle, kurze Haare; südländisches

Erscheinungsbild mit dunklem Teint. Er trug eine dunkle Hose und eine schwarze

Daunenjacke und sprach ein gutes Deutsch ohne Akzent. Täter: ca. 30 Jahre; ca. 185 cm; kurze, dunkle Haare; südländisches

Erscheinungsbild mit dunklem Teint. Er sprach ebenfalls ein gutes Deutsch ohne

erkennbaren Akzent und trug einen beigen Jogginganzug.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in beiden Fällen

die Ermittlungen übernommen und bittet erneut, folgende Hinweise dringend zu

beachten:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an

und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahe stehenden Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. Ersparnisse gehören auf die Bank!!! Bewahren Sie Ihre

Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände

nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!

Mannheim-Innenstadt: 22-Jähriger wegen Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft – Mittäter flüchtig

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Das Amtsgericht Mannheim erließ am Donnerstagmittag Haftbefehl gegen einen

22-Jährigen wegen Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher

Körperverletzung. Sein bisher noch unbekannter Mittäter befindet sich auf der

Flucht. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr

in ein Juweliergeschäft in den Quadraten gestürmt sein, wo der weiterhin

flüchtige Mittäter des 22-Jährigen dem 53-jährigen Inhaber des Juweliergeschäfts

Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben soll. Anschließend soll der

22-Jährige dann mit einem mitgebrachten Nothammer eine Schmuckvitrine

zerschlagen und dort zwei Ringe im Wert von mehreren hundert Euro entwendet

haben. Als die beiden Tatverdächtigen von einem hinzueilenden Mitarbeiter

entdeckt worden waren, sollen sie aus dem Geschäft geflüchtet sein. Auf ihrer

Flucht sollen sie sich dann voneinander getrennt haben. Zeugen konnten die

beiden Männer beschreiben, so dass die Polizei umgehend intensive

Fahndungsmaßnahmen einleitete. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den

22-Jährigen dann am Neckarufer festnehmen, wo sich dieser noch des Raubgutes

entledigt haben soll, indem er es in den Neckar warf. Durch Polizeitaucher

konnte das vermeintliche Raubgut später geborgen werden.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Mannheim beim zuständigen Amtsgericht einen

Untersuchungshaftbefehl beantragt hatte, setzte der zuständige Richter diesen am

Donnerstagmittag aufgrund von Fluchtgefahr in Vollzug.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim zum Tatgeschehen und dem noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen dauern

derzeit noch an.

Mannheim-Rheinau: Überfall auf Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Zwei unbekannte Täter überfielen am Dienstagabend eine

Tankstelle im Stadtteil Rheinau. Gegen 21.30 Uhr betraten zwei vermummte Männer

den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Relaisstraße. Anschließend begaben sie

sich auf direktem Weg zum anwesenden Mitarbeiter hinter dem Kassentresen. Unter

Vorhalt eines langen Messers forderte einer der Unbekannten die Herausgabe von

Geld. Unter fortdauernder Drohung forderte er den Mitarbeiter auf, die Kasse zu

öffnen. Im Anschluss entnahm er das Bargeld aus der Kasse und reichte es an

seinen Komplizen weiter, der es in seine Jackentasche steckte. Während der

Mittäter im Anschluss die Räumlichkeiten verließ, streckte der andere Täter

nochmals das Messer in Richtung des Geschädigten und forderte, nicht die Polizei

zu verständigen. Anschließend flüchteten beide entlang der Relaisstraße in die

Otterstadter Straße. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Die beiden unbekannten männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 170 bis 175 cm groß

Schlanke Statur

Süd- bis südosteuropäischer Akzent

War bekleidet mit blauen Jeans und einer dunklen Bomberjacke

oder Daunenjacke mit Kapuze

oder Daunenjacke mit Kapuze Darunter trug er einen dunklen Kapuzenpulli

Trug dunkle Schuhe

War mit einem dunklen Tuch vermummt

Hatte ein langes Messer mit einseitig geschliffener Klinke bei

sich

Täter 2:

Ca. 185 cm groß

Normale Statur

Bekleidet mit schwarzer Bomber- oder Daunenjacke mit olivgrünem

Schulter- und Kapuzenbereich

Schulter- und Kapuzenbereich Trug eine dunkle Hose und dunkle Schuhe

War mit einem dunklen Tuch vermummt

Die Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Überfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Baukran bricht ab; Ausleger stürzt auf Wohnhaus; immenser Schaden befürchtet; keine Verletzte

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, stürzte der Ausleger

eines Baukrans, der auf einer Baustelle in der Stengelhofstraße im Stadtteil

Rheinau aufgestellt war, auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus.

Dabei wurden die beiden Dachgeschosswohnungen komplett zerstört. Inwiefern dies

auch Auswirkungen auf die darunterliegenden Wohnungen haben könnte, steht noch

nicht fest.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brach der Baukran, der außer Betrieb

war, unterhalb des Auslegers aus bislang unbekannten Gründen durch.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, dürfte

jedoch immens sein.

Durch herabgestürzte Gebäudeteile wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, die

entlang der Stengelhofstraße geparkt waren.

Das Bauamt und das Gewerbeamt der Stadt Mannheim sind eingeschaltet.

Mannheim-Neckarstadt: 31-Jähriger randaliert in Bäckereifiliale und beleidigt Verkaufspersonal

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 31-Jähriger randalierte am Mittwochnachmittag

in einer Bäckereifiliale im Stadtteil Neckarstadt und beleidigte anwesendes

Personal und Passanten. Der Mann beschädigte aus unklaren Gründen die

Eingangstür des Ladengeschäfts in der Hochuferstraße in Höhe der Einmündung zum

Ulmenweg. Zudem zerstörte er das Schaufenster der Warenauslage, sodass dort

ausgelegte Backwaren durch Splitter der geborstenen Scheibe nicht mehr zum

Verkauf geeignet waren. Im Anschluss beleidigte er anwesendes Verkaufspersonal

und Kunden mit unflätigen Worten, bevor er die Örtlichkeit verließ. Er konnte

durch eine Polizeistreife an der Straßenbahnhaltestelle „Landwehrstraße“

ausgemacht und festgenommen werden. Zur Feststellung seiner Identität musste er

zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Während der gesamten

polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 31-Jährige auffällig und murmelte

fortlaufend zusammenhanglose Sätze. Da er sich offenbar in einer mentalen

Ausnahmesituation befand, wurde er zur Untersuchung in einer Fachklinik

vorgestellt und in die Obhut der dortigen Ärzte gegeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Neuostheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mannheim-Neuostheim (ots) – Eine verletzte Person und ein nicht mehr

fahrtüchtiges Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag

auf der B 38a. Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Sattelzug auf

der B 38a in Richtung Neckarau unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einmündung

zur Will-Sohl-Straße übersah er eine dort bei Rotlicht wartende 40-jährige

Dacia-Fahrerin und fuhr ihr auf. Hierdurch wurde der Dacia nach vorne

geschleudert und kam erst nach rund 100 Metern zum Stehen. Nach dem Zusammenstoß

klagte die 40-Jährige über Nacken- und Rückenschmerzen. Sie wurde zur weiteren

Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Dacia wurde so

stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, am Lastwagen entstand

lediglich geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung ergaben sich

vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Es bildete sich ein Rückstau bis nach

Feudenheim.