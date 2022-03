Heidelberg/Frankfurt: Falsche Polizeibeamtin festgenommen; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl

Heidelberg/Frankfurt: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am Mittwochnachmittag

Haftbefehl gegen eine 47-jährige Frau wegen des Verdachts des versuchten

gewerbsmäßigen Bandenbetruges erlassen.

Tags zuvor hatte ein bislang unbekannter Täter spätabends bei einem 84 Jahre

alten Mann in der Heidelberger Weststadt angerufen und sich als Beamter der

Kriminalpolizei Frankfurt vorgestellt. Mit der Behauptung, in der Nachbarschaft

des Mannes sei eingebrochen worden und seine Wohnung sei nun ebenfalls im Visier

der Einbrecherbande, wurde der Angerufene von dem falschen Polizeibeamten nach

Bargeld und Wertgegenständen gefragt.

Das potentielle Opfer erkannte die Betrugsmasche sofort und ging zum Schein auf

die Forderungen des Anrufers ein. Parallel hierzu informierte die Ehefrau die

Polizei.

Den Anweisungen des Anrufers folgend, stellte der Mann eine Plastiktüte mit

vermeintlichen Wertgegenständen und Bargeld vor der Haustür ab, die laut des

Anrufers anschließend von einer „verdeckten Ermittlerin“ abgeholt werden sollte.

Am Mittwochmorgen erschien die 47-jährige Frau kurz vor 3 Uhr vor dem Wohnhaus

und wollte die präparierte Plastiktüte an sich nehmen. Dabei wurde sie von

bereits wartenden Zivilfahndern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auf

frischer Tat vorläufig festgenommen.

Zugleich wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der in unmittelbarer Nähe in

seinem Auto mit laufendem Motor wartete und der die „Abholerin“ in die Nähe des

Wohnhauses des Seniorenpaares gefahren hatte. Nachweise für eine Tatbeteiligung

des 25-jährigen Fahrers haben die bisherigen Ermittlungen allerdings nicht

ergeben. Er wurde daher im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die 47-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag der

Ermitt-lungsrichterin vorgeführt, die wegen des dringenden Verdachts des

versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetruges bei bestehender Flucht- und

Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erließ. Die Beschuldigte wurde anschließend in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Südstadt, Einbrüche in Schrebergartenhütten, Zeugenaufruf

Heidelberg-Südstadt (ots) – Zwei Schrebergartenpächter im Schrebergartenweg

hatten „unliebsamen Besuch“ von bisher unbekannten Einbrecher, die aber nicht

viel erbeuten konnten.

Im Zeitraum von Montag, 28.02.2022, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 02.03.2022, 13:30

Uhr, gelangten die Täter auf die Gartenflächen zweier direkt

aneinandergrenzenden Grundstücke und schlugen jeweils ein Fenster ein.

Im einen Gartenhäuschen konnten sie keine Wertgegenstände oder sonst etwas für

sie brauchbares auffinden. Aus dem Inneren der zweiten Gartenhütte entwendeten

die Täter ein Fernglas, ein Klappmesser und eine Lautsprecherbox im Gesamtwert

von 50 Euro. Sicherlich ist hierbei der ideelle Wert weit höher als der

materielle.

Die Mitglieder der „Gemeinde der Schrebergärtner“ werden geben, Besonderheiten

auf ihrem Gelände im Blick zu haben. Außerdem bittet die Polizei, Zeugen sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg-Bergheim: Unfall zwischen Radfahrerinnen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 19 Uhr fuhr eine 27-jährige

Radfahrerin vom Iqbal-Ufer auf die Vangerowstraße um auf den dort befindlichen

Fahrradweg abzubiegen. Hierbei übersah die Frau eine andere, 56-jährige,

Radfahrerin. Durch die Kollision erlitt die 56-jährige Frau leichte

Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Zur

weiteren Aufklärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.