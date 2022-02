Unter Alkoholeinfluss mit Linienbus zusammengestoßen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 27.02.2022 kam es um 14:08 Uhr in der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Ford-Fahrerin und einem Linienbus. Im Linienbus wurde eine Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der 59-jährigen Unfallverursacherin fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,91 Promille. Der 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

Roller unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 27.02.2022 kontrollierten Polizeibeamte um 11:50 Uhr in der Leuschner Straße einen 23-Jährigen mit einem Elektroroller. Dem Rollerfahrer wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest angeboten, welcher positiv auf Amfetamin ausfiel.

Dem 23-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welches mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden kann.

Kiosk aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Samstag 26.02.2022 um 14:00 Uhr bis zum Sonntag 27.02.2022 um 07:08 Uhr, brachen Unbekannte ein Fenster eines Kiosks An der Stadtmauer auf und entwendeten 110 Packungen Zigaretten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.200 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in die Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen (ots) In der Zeit vom Freitag 25.02.2022 bis zum Sonntag 27.02.2022 um 18:44 Uhr, brachen Unbekannte ein Fenster der Realschule auf. Es wurden mehrere Schränke und das Lager durchwühlt. Es entstand ein Schaden am Fenster in noch unbekannter Höhe. Ob etwas entwendet wurde, kann erst im Rahmen von weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Kupferdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Sonntag 27.02.2022 um 12 Uhr bis Montag 28.02.2022 um 01:57 Uhr, brachen Unbekannte in einem Entsorgungsbetrieb in der Industriestraße ein und entwendeten Kupferteile. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro. Bereits vor drei Tagen kam es dort zu einem Einbruch in die Büroräume.

