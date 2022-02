Speyer: Gruppe beraubt alkoholisierten Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag 27.02.2022 kurz vor 22 Uhr wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer ausgeraubt, als er sich an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße befand. Nachdem der Mann aus Oftersheim mit einer Gruppe junger Männer ins Gespräch kam, gestattete er ihnen eine Probefahrt mit seinem Motorrad. Im Anschluss nutze die Gruppe die Gelegenheit, um dem 21-Jährigen Bargeld aus der Hosentasche zu stehlen.

Als er das bemerkte, stießen ihn die jungen Männer im Alter von 20-22 Jahren zu Boden und flüchteten mit einem PKW. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Da er mit 2,4 Promille unterwegs war, ist er nicht nur 150 Euro, sondern auch seinen Führerschein los.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Alkohol, Drogen und illegale Veränderungen an Kraftahrzeugen

Speyer (ots) – Am Freitag 25.02.2022 führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer von 13:00 bis 20:00 Uhr in der Schifferstadter Straße und der Auestraße eine Schwerpunkt Kontrolle zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Neben dem Erkennen von Alkohol- und Drogenbeeinflussten Fahrzeugführenden galt ein besonderes Augenmerk der Feststellung illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen.

Das Ziel des Kontrolltages lag nicht nur in der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sondern insbesondere in der Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Bei insgesamt 39 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden standen 6 Fahrer im Alter von 22 bis 38 Jahren unter dem Verdacht unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Vorrangig handelte es sich hierbei um Cannabis. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

In drei Fällen konnten Veränderungen an Kraftfahrzeugen festgestellt werden, für die keine Änderungsabnahmen vorlagen. Unter anderem wurden die Veränderungen an Auspuffanlagen sowie Felgen vorgenommen. In einem Fall stellten die Beamten fest, dass ein offener Sportluftfilter im Motorraum verbaut war. Da aufgrund der Veränderungen eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand, wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der hierdurch erloschenen Betriebserlaubnis, wird die zuständige Zulassungsstelle über den jeweiligen Vorfall in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus kam es zur Aushändigung von insgesamt 10 Mängelberichte und zwei Verwarnungen, da zwei Radfahrer den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhren.

Die Polizei Speyer appelliert weiterhin: Lassen Sie ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Insbesondere Drogen können noch mehrere Tage, manchmal sogar Wochen, negativen Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Drogenfahrt gestoppt

Speyer (ots) – Das mehrfache Überfahren der Mittellinie war am Montag 28.02.2022 kurz vor 03:30 Uhr in der Bahnhofstraße Anlass für eine Verkehrskontrolle. Weil die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrer neben der auffälligen Fahrweise auch drogentypische Auffälligkeiten feststellten, führten sie einen Drogentest durch.

Da dieser positiv auf Cannabis und Amfetamin reagierte, war die Fahrt für den Mann aus Germersheim beendet. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im März 2022

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch, den 02.03.2022, im Bereich Lambsheim

Mittwoch, den 09.03.2022, im Bereich Otterstadt

Montag, den 28.03.2022, im Bereich Dannstadt-Schauernheim

Dienstag, den 29.03.2022, im Bereich Ludwigshafen

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag, den 07.03.2022, im Bereich Göcklingen

Donnerstag, den 10.03.2022, im Bereich Billigheim-Ingenheim

Mittwoch, den 23.03.2022, im Bereich Westheim

Mittwoch, den 30.03.2022, im Bereich Hagenbach

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.