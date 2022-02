Betrunkener Fahrer versteckt sich hinter Baum

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 27.02.2022 gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Transporter Fahrer die Lillengasse in Richtung Salierstraße. An der Ampel musste der Fahrer aufgrund Rotlicht anhalten. Ein dahinterstehender 27-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug des 44-Jährigen auf.

Beim Eintreffen der Beamten stand der 27-Jährige versetzt hinter einem Baum, um sich zu verstecken. Ein Alkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW des 27-Jährigen wurde durch einen Bekannten abgeholt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 750 Euro.

Autofahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots) – Im Laufe des 27.02.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit mehrere Verkehrskontrollen durch. Ein in der Speyerer Straße kontrollierter 30-jähriger PKW-Fahrer führte sein Fahrzeug, ohne über eine Fahrerlaubnis zu verfügen.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer auf der L532 in der Auffahrt zur L454 im Bereich Schifferstadt einer Kontrolle unterzogen. Auch hier konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand liegt keine Fahrerlaubnis des Mannes ein. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die zuständigen Führerscheinstellen wurden in Kenntnis gesetzt.

Bei weiteren Kontrollen im Laufe des Tages konnte gegen 20:00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim ein 52-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Während der Kontrolle echauffierte sich der Mann mehrmals über die polizeiliche Maßnahme. Nichtsdestotrotz wurde dem Mann durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die 61-jährige Beifahrerin beleidigte die Beamten. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Gegen 20:45 Uhr teilt ein Zeuge in der Anilinstraße in Böhl-Iggelheim eine alkoholisierte Radfahrerin mit. Die Radfahrerin versuchte sich noch erfolglos hinter einem parkenden PKW zu verstecken. Bei der Dame konnten Anzeichen für einen erhöhten Alkoholkonsum erlangt werden. Der Dame wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Sowohl gegen die Radfahrerin, als auch den 52-jährigen PKW-Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Weiterfahrt jeweils untersagt.