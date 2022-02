Erheblicher Sachschaden an Pkw angerichtet – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – In der Burgunderstraße wurde in der Zeit von 13.02.22 bis zum 27.02.2022, ein nicht zugelassener schwarzer Pkw Opel Tigra, rundum zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro angerichtet.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Edesheim (ots) – In der Eisenbahnstraße stürzte gestern Mittag 27.02.2022 gegen 14.30 Uhr eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin, weil sich beim Absteigen von ihrem Fahrrad ihre Jacke in der Sattelstütze verfangen hatte. Mit Verdacht einer schweren Beckenfraktur musste sie in ein Krankenhaus gebracht werde.

Standkontrolle

Edenkoben (ots) – Am Montagnachmittag 28.02.2022 wurde in der Luitpoldstraße eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten vier Fahrzeugführer verwarnt werden, da sie nicht angegurtet waren. Außerdem war ein Kind nicht angeschnallt, was für die Fahrzeugführerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht. Sie wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen müssen.

Ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen handelten sich drei Fahrzeugführer ein, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister zu. Ein Fahrzeugführer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er auf seinem Anhänger ungesichert Holz transportierte. Er durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem die Ladung entsprechend gesichert wurde.