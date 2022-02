Heidelberg-Bergheim: Festnahme eines Schwarzfahrers; Beleidigung und Widerstand zum Nachteil von Polizeibeamten, zwei Polizisten leicht verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein 25-jähriger unter Drogeneinfluss stehender

„Schwarzfahrer“ beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten aufs Übelste. Bei der

Festnahme wurden eine Polizeikommissarin und ein Polizeikommissar leicht

verletzt.

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 21 Uhr war der 25-jährige Mann zunächst in der

S-Bahn aufgefallen, da er keinen Fahrschein hatte. Der Mann stieg am

Heidelberger Hauptbahnhof aus und entfernte sich noch vor Eintreffen der

Polizeibeamten.

Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der „Schwarzfahrer“ an der Haltestelle

Czernyring von Sonder-Polizeikräften „BAO Sicher in Heidelberg“ zwecks

Personalienfeststellung angetroffen und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung

fanden die Beamten ein Neck-Knife (Messer zum Tragen am Hals), ein Einhandmesser

und eine Schreckschusswaffe vor.

Der Mann war wohl mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und

beleidigte die eingesetzten Beamten sofort aufs Übelste mit Worten aus der

Gossensprache.

Danach sollte der 25-Jährige für den bevorstehenden Transport zur Polizeiwache

an seinen Händen geschlossen werden. Hierbei drehte er sich mit Körperspannung

weg und widersetzte sich. Die Polizeibeamten und der Täter stürzten zu Boden und

der renitente Mann konnte erst gemeinsam mit weiteren Unterstützungskräften

fixiert werden.

Eine 26-jährige Polizeikommissarin und ein 30-jähriger Polizeikommissar wurden

hierbei leicht verletzt.

Auf der Fahrt zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte setzte der Beschuldigte seine

Beleidigungen fort und drohte den Beamten sogar damit, „sie fertig zu machen,

wenn er wieder raus kommt“.

Ein auf der Polizeiwache durchgeführt Alkoholtest verlief ergebnislos. Dafür

reagierte der Urinvortest positiv auf Drogenbeeinflussung und zeigte u. a.

Kokain an.

Durch einen Polizeivertragsarzt wurde eine Blutentnahme und eine

Haftfähigkeitsprüfung durchgeführt.

Die Wohnung des 25-jährigen Beschuldigten wurde noch in der Nacht durchsucht.

Dort konnten weitere selbstgebaute Schlagwerkzeuge, ein Baseballschläger und ein

Dekoschwert aufgefunden werden.

Diese Gegenstände sowie auch die von ihm mitgeführten Waffen wurden durch die

Polizei beschlagnahmt.

In den Vormittagsstunden wurde der polizeibekannte 25-Jährige Beschuldigte nach

Hause entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die

Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft und er muss erneut mit

einer Bestrafung rechnen.

Infos zu der Besonderen Aufbauorganisation „Sicher in Heidelberg“ (BAO SiPa)

Bereits seit 2018 haben das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg die

Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“ ins Leben gerufen.

Zur Unterstützung werden im Rahmen der Schwerpunkteinsätze an festgelegten

Brennpunkten im Stadtgebiet Heidelberg Sonderstreifen mit dem Fokus auf

Eigentum- und Gewaltkriminalität sowie Rauschgiftdelikten durchgeführt.

Die Unterstützungskräfte für das Polizeipräsidium Mannheim kommen meist von der

Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal. So auch die oben eingeschrittenen

Polizeibeamten im Bereich des Heidelberger Hauptbahnhofs.

Heidelberg-Bergheim: Unfall zwischen Radfahrern – Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr war ein 24-jähriger

Radfahrer auf der Poststraße in Richtung der Rohrbacher Straße unterwegs. Eine

bisher unbekannte Radfahrerin fuhr plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Straße und

kollidierte mit dem 24-Jährigen. Diese stürzte zu Boden und wurde

leichtverletzt. Die Verursacherin flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Bekannt ist, dass die Frau eine bordeauxfarbene Jacke und eine Mütze trug.

Zeugen, welche den Hergang beobachtet haben oder Hinweise auf die flüchtige

Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg

unter 0621/174-4111 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bahnstadt: Sprengung eines Geldautomaten

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:20 Uhr,

sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Straße

„Schwetzinger Terrasse“ auf. Durch die Detonation wurden das Gerät sowie der

Vorraum, in welchem der Geldautomat stand, vollständig zerstört. Eine sofort

eingeleitete Großfahndung führte bislang nicht zum Aufgreifen der Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an der Tatausführung mehrere Täter

beteiligt, die mit einem blauen Kombi mit auffällig silberfarbener Dachreling

vom Tatort geflüchtet sind. Schätzungsweise dürfte ein sechsstelliger

Gesamtsachschaden entstanden sein. Die Höhe des Stehlgutschadens ist hingegen

noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der

Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des

Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und

Auswertung der Spuren miteingebunden.

Täterbeschreibung:

Bislang ist nur bekannt, dass die Täter dunkel gekleidet gewesen sein sollen und

vermutlich eine Stirnlampe getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtfahrzeug und/oder

deren weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

