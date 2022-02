Sinsheim-Hilsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstabend, 17:30 Uhr, bis Montagmorgen, 08:15

Uhr, betraten vermutlich mehrere Unbekannte die frei zugängliche Eingangshalle

einer Firma in der Walter-Wezel-Straße. Der oder die Unbekannten verschafften

sich dann gewaltsam, mithilfe eines Pflastersteins, Zutritt zu den

Geschäftsräumen der Firma. Aus einem Büroraum entwendeten die Unbekannten

siebzehn Alt-Katalysatoren für diverse Automobilmarken. Der entstandene

Diebstahlschaden wird auf 7000,- EUR geschätzt. Der Sachschaden wird auf

schätzungsweise 300,- EUR beziffert. Der Polizeiposten Angelbachtal hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, sich telefonisch beim Polizeirevier Sinsheim unter der

Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener attackiert Ersthelfer an Bahnsteig – Polizei sucht dringend weitere Zeugen

Sandhausen (ots) – Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, griff ein augenscheinlich

alkoholisierter Mann am Bahnhof Sandhausen/St. Ilgen zwei Sanitäter tätlich an,

die ihn medizinisch erstversorgen wollten.

Zeugen waren auf die am Boden liegende regungslose Person am Bahnsteig

aufmerksam geworden und hatten daraufhin einen Notruf abgesetzt.

Schon während der Kontaktaufnahme durch die beiden am Einsatzort eingetroffenen

Rettungskräfte des DRK zeigte sich der vermeintlich Hilflose äußerst aggressiv.

Er forderte die Ersthelfer erst verbal auf, ihn in Ruhe zu lassen und schlug

dann mit einer leeren Whiskeyflasche auf sie ein. Die Sanitäter konnten noch

rechtzeitig dem Angriff des alkoholisierten Mannes ausweichen und blieben

unverletzt. Dann geriet der Unbekannte völlig außer Kontrolle, begann zu

randalieren und warf ein von den Rettungskräften mitgeführtes EKG-Gerät auf die

Bahngleise. Das medizinische Gerät im Wert von ca. 35.000 Euro wurde hierbei

unbrauchbar beschädigt. Der aggressive Mann verließ anschließend den Bahnhof zu

Fuß in Richtung Fasanerie/St.Ilgen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der von

den DRK-Ersthelfern hinzugerufenen Polizeibeamten nach dem Unbekannten verlief

ergebnislos.

Der ca. 40 Jahre alte Angreifer, osteuropäischer Phänotyp, soll laut Zeugen in

englischer Sprache mit einem russischen Akzent gesprochen haben und war

auffallend schick gekleidet. Er trug einen langen Mantel, Chino-Hosen

Anzugschuhe und eine einer Baskenmütze ähnliche Kopfbedeckung.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer

06222 5709-0 zu melden.

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug verursacht Unfall ohne anzuhalten, Polizei sucht Zeugen

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In den heutigen frühen Morgenstunden, gegen

4 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Sattelzug auf der Autobahn A6, zwischen den

Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/ Rauenberg. Während dem Überholvorgang

drängte der Fahrer einen Sprinter Iveco nach rechts ab.

Um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, weichte der 21-jährige

Sprinter-Fahrer nach rechts aus und streifte hierbei eine Leitplanke. Zu einer

Berührung zwischen dem Sattelzug und dem 3,5 t schweren Sprinter kam es dabei

nicht.

Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges fuhr ohne anzuhalten weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst, Außenstelle

Walldorf, Tel.: 06227. 35826-0, in Verbindung zu setzen.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:15 Uhr,

drangen ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im

Rockenauerpfad ein. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise zunächst

unberechtigt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Tür

zu einer Wohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie Kommoden und Schränke.

Hierbei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von 800,- EUR. Der Sachschaden an der

Wohnungstüre wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche

Hinweise. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung

zu setzen.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchsversuch in Vereinsheim

Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Im Zeitraum von Montag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 11:15 Uhr

drangen ein oder mehrere Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Talwiesen

ein. Die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstüre

gewaltsam Zutritt in das Vereinshaus und durchwühlten sämtliche Schränke und

Schubladen. Außerdem hebelten die Unbekannten die Türe zur Abstellkammer auf und

drangen auch in die/ das angeschlossene Vereinswerkstatt/-lager ein. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Durch den Einbruch

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Wiesloch

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefonnummer 06222

5709-0, zu melden.

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Bammental (ots) – In ein Einfamilienhaus im Herrmann-Löns-Weg drangen im

Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Dienstag 12:45 Uhr ein oder mehrere

Unbekannte widerrechtlich ein. Die Unbekannten hatten sich augenscheinlich

gewaltsam durch Aufhebeln des Küchenfensters Zutritt in das Innere verschafft.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die offensichtlichen Einbruchspuren am

Wohnanwesen festgestellt und hierauf den Hauseigentümer sowie die Polizei

verständigt. Über einen möglichen Diebstahlsschaden ist derzeit noch nichts

Genaues bekannt. Der entstandene Sachschaden wird zumindest als geringfügig

eingeschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in dem oben genannten

Zeitraum, gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

der Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet und nötigt andere Verkehrsteilnehmer – Zeugen und Geschädigte gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer war am

Montagnachmittag auf der B 291 bei Walldorf unterwegs. Der Unbekannte befuhr mit

einem BMW gegen 15.20 Uhr die B 291 von Oftersheim in Richtung Walldorf. Dabei

versuchte er zunächst einen 55-jährigen VW-Fahrer zu überholen. Aufgrund

Gegenverkehrs brach er den Überholvorgang zunächst ab, fuhr dem VW jedoch bei

Tempo 70 so nah auf, dass der Fahrer des VW dessen Scheinwerfer nicht mehr im

Rückspiegel sehen konnte. Zwischen der Fußgängerbrücke am Reilinger Weg und der

Brücke über die BAB 5 überholte er im Überholverbot schließlich den VW sowie

zwei weitere, vor diesem befindliche, Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kam es zu

einer Gefährdung entgegenkommender Fahrzeuge.

Der 55-jährige VW-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken. Bei einer

Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieses aufgrund fehlenden

Versicherungsschutzes zur zwangsweisen Stilllegung ausgeschrieben war.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers des BMW wegen Nötigung und

Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Gegen den Halter des Fahrzeugs wird wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ob es sich bei Fahrer

und Halter und die gleiche Person handelt, ist ebenfalls Gegenstand der

Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers

gefährdet worden waren, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise

und zur Person des Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder beim Polizeiposten Walldorf,

Tel.: 06227/841999-0 (8 bis 16 Uhr) zu melden.

Lobenfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht!

Lobenfeld (ots) – Nachdem bereits am Freitag gegen 18:20 Uhr ein 57-jähriger

VW-Fahrer auf der K4178 beim Überholen eine entgegenkommende unbekannte

Skoda-Fahrerin gefährdet haben soll, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nun

nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Der 57-Jährige soll in Fahrtrichtung

Mönchzell an einer unübersichtlichen Stelle drei Autos überholt haben. Die

entgegenkommende Skodafahrerin soll Zeugenangaben zufolge lediglich durch

starkes Abbremsen und das Ausweichen in den Grünstreifen einen

Frontalzusammenstoß verhindert haben, im Anschluss jedoch weitergefahren sein.

Daher bittet das Polizeirevier Neckargemünd weitere Zeugen, insbesondere die

Fahrerin des Skodas, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Sinsheim/BAB 6: Lastwagenfahrer streift Pkw und fährt weiter – wer hat den Zusammenstoß beobachtet?

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Ein unbekannter Lastwagenfahrer streifte am frühen

Mittwochmorgen auf der A 6 bei Sinsheim einen BMW und fuhr anschließend einfach

weiter. Ein 40-jähriger Mann fuhr gegen 5.30 Uhr an der Anschlussstelle

Sinsheim/Waibstadt auf die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf. Der neben ihm

fahrende Lastwagenfahrer wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen,

um dem 40-Jährigen den Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die rechte Spur

zu ermöglichen. Nach wenigen Metern zog der Lastwagen jedoch wieder auf die

rechte Spur und streifte dabei den BMW. Hierbei wurde der Außenspiegel sowie die

linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Lastwagen setzte seine Fahrt anschließend, ohne anzuhalten, einfach fort.

Das Kennzeichen konnte sich der Fahrer des BMW nicht merken, ebenso konnte er

keine Beschreibung des Unfallverursachers abgeben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Lkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte eine

unbekannte Autofahrerin am Dienstagvormittag in Wiesloch und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Die Unbekannte verließ gegen 10.45 Uhr den

Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Altwieslocher Straße und wollte nach

rechts in Richtung Ringstraße abbiegen. Durch eine Zeugin wurde sie durch Gesten

darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der Straße um eine Einbahnstraße

handelte und sie entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die unbekannte Autofahrerin

musste zum Wenden rangieren und stieß dabei gegen einen Poller und beschädigte

diesen. Anschließend fuhr sie einfach davon, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Die Zeugin verständigte in der weiteren Folge schließlich die Polizei.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich, nach Angaben der Zeugin, um

einen dunkelblauen Pkw mit HN-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer soll eine

weibliche Person gesessen haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin bei Ausfahrt aus Kreisverkehr übersehen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kurz nach 13 Uhr fuhr ein,

von der Mühlenstraße kommender, 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Kreisverkehr

in die Carl-Theodor-Straße ein. Eine 35-jährige Radfahrerin, welche zu diesem

Zeitpunkt vom Supermarkt kommend die Straße überquerte, wurde durch den

PKW-Fahrer übersehen. Die Radfahrerin stürzte nach der Kollision mit dem

Mercedes und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss wurde sie durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstmorgen gegen 10 Uhr erfasste ein

81-jähriger Pedelec-Fahrer einen Spaziergänger im Bereich des Fußgängerüberwegs

auf Höhe der Bahnhofstraße. Der Mann war mit seinem Pedelec von der Waldstraße

in Richtung Bruchhausen unterwegs. Durch den Zusammenstoß mit dem 46-jährigen

Fußgänger fiel der 81-Jährige zu Boden. Beide verletzten sich leicht. Der

Zweiradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischen 10 und

10:30 Uhr kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsunfall im Kreuzungsbereich

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr

missachtete eine 63-Jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt einer 54-jährigen

Mercedes-Fahrerin an der Kreuzung Neckargemünder Straße/Dürerstraße. Die

63-jährige welche von der Dürerstraße in Richtung Bammentaler Straße abbog,

übersah den aus Neckargemünd kommenden Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß der

Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Die 54-Jährige

erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht.