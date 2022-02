Unfallzeugen gesucht! – Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der B 41 in Höhe der Abfahrt nach Rüdesheim in Fahrtrichtung Waldböckelheim

B 41 Fahrtrichtung Waldböckelheim in Höhe der Abfahrt Rüdesheim

Am Mittwoch, den 23.02.2022 gegen 07 Uhr ereignete sich auf der B 41 in Fahrtrichtung Waldböckelheim in Höhe der Abfahrt nach Rüdesheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Demnach beabsichtigte ein 31 Jahre alter LKW-Fahrer aus Bad Kreuznach nach rechts von der B 41 in Fahrtrichtung Rüdesheim abzufahren, was aus bisher ungeklärter Ursache eine 28 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Kirn dazu veranlasste stark abzubremsen. Das folgende Fahrmanöver führte letztendlich zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen , welchen dabei nicht unerheblich beschädigt wurden.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang vor Ort bittet die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls sich bei hiesiger Dienststelle zu melden