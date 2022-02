Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Notarztwagen und Straßenbahn mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Notarztwagen im

Kreuzugsbereich der Duralcher Allee und Georg-Friedrich-Straße. Hierbei bog der

zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Notarztwagen nach links

in die Georg-Friedrich-Straße ab und übersah hierbei die in Richtung Durlach

fahrende Straßenbahn. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge wurde

eine Person im Notarztwagen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf

ca. 10.000,- Euro.

Karlsruhe – Vermisster 53-Jähriger tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der bereits seit Januar vermisste 53-Jährige (siehe Meldung

vom 07.01.2022 – https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5116204) wurde

am 10.02.2022 in Ludwigshafen am Rhein tot in einem Gewässer aufgefunden. Durch

eine im Anschluss durchgeführte Obduktion konnte der Mann identifiziert werden.

Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Karlsruhe – Betrunkene Autofahrerin von der Polizei angehalten

Karlsruhe (ots) – Eine 45-jährige Autofahrerin wurde am Montag gegen 21.30 Uhr

von der Polizei in der Durlacher Allee auf Höhe der Straße Am Großmarkt

kontrolliert. Sie war offenbar stark alkoholisiert.

Die Pkw-Lenkerin war den Beamten des Polizeireviers Durlach bereits zuvor durch

ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein angebotener AtemalHeidelberg-Rohrbach: Wurfgegenstände aus Wohnung beschädigen

geparkte Autos, Zeugenaufrufe

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Bereits am vergangenen Freitag, kurz nach 14 Uhr

flogen Gegenstände durch das offenstehende Fenster einer Wohnung und

beschädigten zwei geparkte Autos.

Noch während einer der Geschädigte mit der Polizei telefonierte, flogen in der

Heinrich-Fuchs-Straße, weitere Gegenstände aus einem angrenzenden Wohnkomplex

mit über 40 Wohneinheiten.

Der Geschädigte musste mit ansehen, wie ein Teil eines schweren Handtuchhalters

und weitere Gegenstände auf der Motorhaube seines Mercedes-Benz einschlugen.

Auch ein daneben geparkter Opel Meriva wurde im Bereich der Motorhaube erheblich

beschädigt.

Leider konnte die betreffende Wohnung, aus der die Gegenstände „entsorgt“

wurden, bisher nicht eindeutig lokalisiert werden.

Das wohnheimähnliche Gebäude grenzt an den Parkplatz eines Discounters an.

Aufgrund der ersten Auswertung der Spuren ist davon auszugehen, dass eine

Wohnung renoviert wurde und die noch mit Tapetenresten versehen Gegenstände in

einer Wohnung keine Verwendung mehr gefunden haben.

Glücklicherweise wurden durch die Wurfgegenstände keine Personen verletzt und es

bleibt „nur“ der Schrecken und „nur“ der große Ärger über den Sachschaden für

die beiden Geschädigten.

Folgende Gegenstände wurden über das Fenster entsorgt und durch die Polizei

sichergestellt: – Teile eines schweren Handtuchhalters – eine silberfarbene

Schraube (23 Gramm schwer) – ein silberfarbenes Befestigungselement (240 Gramm

schwer)

Ermittlungen über die Hausverwaltung und Befragungen der Nachbarschaft verliefen

bisher ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in

Verbindung zu setzen.koholtest ergab dann

auch einen Wert von über zwei Promille.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurde der Frau wohl bereits vor

anderthalb Jahren der Führerschein entzogen, damit war sie ohne Fahrerlaubnis

unterwegs. Außerdem gab es Anzeichen, dass die 45-Jährige womöglich auch unter

der Beeinflussung berauschender Mittel stand.

Gegen Sie werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau musste

eine Blutprobe und schließlich auch ihren Fahrzeugschlüssel abgeben.

Karlsruhe – Dieb entwendet Werkzeug aus Auto

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum

Montag diverse Werkzeuge aus einem weißen VW Transporter auf einem Park and Ride

Parkplatz im Bereich der Kriegsstraße in Karlsruhe.

Der 34-Jährige Fahrzeugführer stellte den Transporter seiner Firma am

Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz ab. Am nächsten Morgen

musste der 34-Jährige feststellen, dass die Scheibe der rechten Hecktüre mit

einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Der unbekannte Täter

stahl verschiedenes Werkzeug in einem Gesamtwert von circa 5.000 Euro.

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier West unter der Telefonnummer

0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Pfinztal – Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Montag

einen Zigarettenautomaten in Pfinztal aufgebrochen und die darin enthaltene

Geldkassette, sowie die Tabakwaren entnommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Diebe den Verschlussriegel des

Automaten mit einem Schneidbrenner, um im Anschluss den Zigarettenautomaten mit

brachialer Gewalt aufzubrechen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Mann greift nach Leistungserschleichung Bundespolizist an

Karlsruhe (ots) – Samstagmorgen (19. Februar) hat ein 22-jähriger bulgarischer

Staatsangehöriger den ICE 275 von Mannheim nach Karlsruhe ohne gültiges Ticket

benutzt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei leistete er

Widerstand.

Gegen 10:00 Uhr stellte die Zugbegleiterin fest, dass der 22-Jährige über kein

gültiges Ticket für den besagten Zug verfügte. Ein Bundespolizist, der sich zur

selben Zeit im Zug befand, wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung hinzugerufen.

Während der polizeilichen Maßnahmen begann der Tatverdächtige unvermittelt den

Beamten zu beleidigen und körperlich anzugreifen. Der Angriff konnte nur durch

eine Zwangsanwendung unterbunden werden.

In Karlsruhe musste der Aggressor schließlich den Zug verlassen.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Rauchend und ohne Mund-Nasen-Schutz im Hauptbahnhof unterwegs

Karlsruhe (ots) – Sonntagabend (20. Februar) hat eine 18-jährige Deutsche im

Karlsruher Hauptbahnhof rauchend und ohne erforderlichen Mund-Nasen-Schutz eine

Streife der Bundespolizei angesprochen. Im weiteren Verlauf beleidigte sie die

Beamten.

Gegen 21:50 Uhr ging die 18-Jährige auf die Beamten zu, um diese nach der

Uhrzeit zu fragen. Dass sie sich dabei durch das nicht Befolgen der geltenden

Hygienevorschriften und das Rauchen einer Zigarette im Bahnhofsgebäude nicht

ganz im Rahmen der Legalität bewegte, störte sie bis dahin nicht.

Auch auf die Aufforderung sowohl das Rauchen einzustellen, als auch einen

Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, reagierte die junge Frau nicht. Stattdessen

beleidigte die Deutsche die Beamten mehrfach verbal.

Das Verhalten der 18-Jährigen endet nun in einer Strafanzeige wegen Beleidigung.

Zudem erwarten die Frau Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen der

Verstöße gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und das

Infektionsschutzgesetz.