Mannheim-Innenstadt: Brand in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr

verständigt, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in T6 zu einem Brand gekommen

sein soll und dichter Rauch emporsteigen würde. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte vor Ort konnten diese eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von

einer dortigen Gaststätte, feststellen. Offenbar war kurz vorher im Bereich der

Küche des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter des Betriebs waren

noch vor Ort, hatten das Gebäude aber bereits verlassen. Ein Übergreifen der

Flammen auf andere Gebäudeteile fand nicht statt. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Eine Evakuierung der rund 20 Bewohner

des Mehrfamilienhauses war nicht erforderlich. Das Wohngebäude war nach

ausreichenden Lüftungsmaßnahmen weiterhin bewohnbar. Auch die Gaststätte wurde

nach Beendigung der Löschmaßnahmen wieder freigegeben. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit

auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Der Friedrichsring war für ca. 70 Minuten in beide Richtungen vollgesperrt. Der

fließende Verkehr wurde für die Dauer der Verkehrssperrungen vom Kurpfalzkreisel

kommend in Richtung Collinistraße und vom Nationaltheater kommend in Richtung

Kaiserring umgeleitet. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen gegen 17:30 Uhr

konnte die Verkehrssperrung wieder aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben

werden.

Mannheim-Innenstadt: Bei Verkehrsunfall Gebäudefassade beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in den

Innenstadtquadraten wurde die Fassade eines Geschäftshauses beschädigt. Ein

59-jähriger Lastwagenfahrer stieß gegen 9.45 Uhr bei Rangieren in der

Fußgängerzone Planken gegen die Fassade eines Geschäftshauses im Quadrat P 5.

Hierdurch wurde eine Steintafel der Fassadenverkleidung beschädigt und drohte

herabzufallen. Die Örtlichkeit wurde durch Polizeibeamte abgesichert und

abgesperrt. Durch einen technischen Zug der Berufsfeuerwehr Mannheim konnten die

Reste der losen Steinplatte entfernt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt

sich derzeit nicht beziffern. Zu Schaden kam niemand.

Mannheim-Neckarstadt: Aufmerksamer Bürger vereitelt Diebstahl von Zweirädern

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 1:00 Uhr kam einem aufmerksamen Bürger in der

Langen Rötterstraße eine 28-Jährige Frau entgegen, die ein Kleinkraftrad schob

und dieses beim Anblick des 35-Jährigen unvermittelt an einem Fahrradständer vor

einem Anwesen abstellte. Dem 35-Jährigen kam das Verhalten der jungen Frau

äußerst merkwürdig vor. Sofort verständigte er die Polizei. Eine

Streifenbesatzung stellte die Frau im Rahmen der Fahndung im Bereich der Langen

Rötterstraße fest. Beim Antreffen führte sie nun ein Herrenfahrrad mit sich. Es

stellte sich heraus, dass die 28-Jährige sowohl das motorisierte Zweirad, als

auch das Herrenfahrrad zuvor entwendet hatte. Die Beamten nahmen die

augenscheinlich alkoholisierte Frau vorläufig fest und verbrachten sie zum

Polizeirevier. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die 28-Jährige

entlassen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls

entgegen. Der Roller der Marke Peugeot wurde seinem rechtmäßigen Besitzer

übergeben. Das schwarze Herrenfahrrad wurde bis zur Ermittlung des Besitzers

sichergestellt.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Vereinsheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom Sonntagabend, 18:15 Uhr bis Montagmorgen, 08:00

Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte in das Vereinsheim eines Sportvereins im

Anemonenweg ein. Die Unbekannten verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln

der Eingangstüre widerrechtlich Zutritt in das Innere des Gebäudes und

entwendeten einen Laptop, ein Mobiltelefon, ca. 100 Corona Schnelltests sowie

eine geringe Menge Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von

schätzungsweise 5000,- EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Farbschmierereien auf Radweg – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag verunreinigte ein oder mehrere unbekannte

Personen den Radweg in unmittelbarer Nähe des Gebäudes der Jugendverkehrsschule

in der Oskar-von-Miller-Straße. Der/ Die Unbekannte/Unbekannten hatten ein

pinkfarbenes Hakenkreuz von ca. 40 cm Durchmesser auf den Radweg gesprayt. Des

Weiteren wurde die Zahl „305“ mit einer darüber befindlichen Krone aufgesprüht.

Ca. 100 m weiter, unterhalb der Brücke, die von der Boveristraße zur

Hafenbahnstraße führt, befand sich ein weiteres, abbildgleiches Hakenkreuz am

Brückenpfeiler. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Abteilung Staatsschutz,

hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beseitigung der Schmierereien wurde

veranlasst. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621-174 4444 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Innenstadt: Drei Fahrzeuge beschädigt, eine Person leicht verletzt, Sachschaden von 5.000 Euro

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann

mit einem Peugeot Transporter in der Bismarckstraße auf den Opel einer

22-jährigen Frau auf. Die Opel-Fahrerin hatte zuvor ihre Fahrt verlangsamt, um

hinter einem Mercedes, welcher an der Ampelkreuzung zu L13 stand, anzuhalten.

Durch den Aufprall schob der Peugeot den Opel auf den Mercedes. Die 52-Jährige

im Mercedes und der 32-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. Die

Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro.

Mannheim-Waldhof: Trickdieb gibt sich als Handwerker aus und erbeutet Schmuck; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Montag gegen 14:30 Uhr klingelte es an der Haustür

einer 88-Jährigen in der Schwalbacher Straße. Als diese die Tür öffnete, stand

vor ihr ein unbekannter Mann, der vorgab, ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma

zu sein. Da die 88-Jährige tatsächlich kurz zuvor Kontakt mit einer Firma hatte

und annahm, dass der Unbekannte auf Grundlage des zuvor erteilten Auftrags bei

ihr erschien, gewährte sie diesem Zutritt zu ihren Wohnräumen. Sofort suchte der

Mann das Badezimmer auf und täuschte Arbeiten an der dortigen Heizung vor. Um

angeblich weiteres Werkzeug zu holen, verließ er bereits kurze Zeit später

wieder das Wohnhaus. Als der Mann allerdings nicht wieder zurückkehrte, wurde

die 88-Jährige misstrauisch. Schließlich stellte sie einen aufgebrochenen

Schrank sowie das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest. Offenbar handelte es sich

bei dem Mann nicht um einen entsandten Handwerker, sondern um einen dreisten

Trickdieb. Die Höhe des Stehlgutschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bislang ist lediglich bekannt, dass der Tatverdächtige einen Mund-und

Nasenschutz sowie eine Baseballmütze getragen hat.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Trickdieb geben können sowie weitere

Betroffene, bei denen der „Handwerker“ ebenfalls um Einlass bat, sich unter der

Tel.: 0621 777690 zu melden.