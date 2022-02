Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten:

Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge. Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen. Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Einbruch in Corona-Testcenter,

Wiesbaden, Kirchgasse, Sonntag, 20.02.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022,

07:35 Uhr,

(wo) In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter

Zutritt zu einem Corona-Testcenter in der Fußgängerzone und erbeuteten diverse

Elektrogeräte im Wert von ca. 1000 Euro.

Die Leiterin des Testcenters in der Kirchgasse stellte den Diebstahl am

Montagmorgen fest und informierte die Polizei.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0

zu melden.

E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Kiedricher Straße, Sonntag, 20.02.2022, 17:00 Uhr bis Montag,

21.02.2022, 08:00 Uhr,

(wo) In der Kiedricher Straße wurde im Zeitraum zwischen Sonntagabend und

Montagmorgen durch unbekannte Täter ein E-Bike im Wert von ca. 2.400 Euro

entwendet.

Ein 70-jähriger Wiesbadener meldete am Montagmorgen der Polizei, dass sein

E-Bike gestohlen wurde. Dem Dieb gelang es das Schloss des E-Bikes auf

unbekannte Art und Weise zu überwinden und das Fahrrad zu entwenden. Das 4.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Kasse mit Bargeld gestohlen,

Wiesbaden, Holzstraße, Freitag, 18.02.2022, 14:20 Uhr bis Montag, 21.02.2022,

13:00 Uhr

(wo) Über das Wochenende nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der

Mitarbeiter aus, um Bargeld aus dem Firmengelände in der Holzstraße zu erbeuten.

Die Diebe verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den

Räumlichkeiten der Firma und flüchteten mit der Kasse samt Bargeld. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2340 zu melden.

Kabeldiebe unterwegs,

Wiesbaden, Mittelheimer Straße, Freitag, 18.02.2022 bis Montag, 21.02.2022,

11:00 Uhr,

(wo) Zwischen Freitag und Montagmorgen entwendeten Diebe in der Mittelheimer

Straße aus einem Firmenlager Elektroartikel im Wert von mehreren Tausend Euro.

Am Montag wurde der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter sich Zutritt zum

Firmenlager verschafft hatten, um anschließend mit diversem Stromkabel und

Elektroinstallationsmaterial zu flüchten.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und

Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2340 zu melden.

Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Pirolweg, Montag, 21.02.2022, 17:10 Uhr,

(wo) Am Montagnachmittag waren falsche Handwerker in einem Mehrfamilienhaus im

Pirolweg unterwegs und ergaunerten einen Geldbeutel.

Gegen 17:00 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadt bei einer

Anwohnerin, um die Wasserleitungen in der Wohnung zu überprüfen. Hintergrund

soll ein Rohrbruch in einer der Nebenstraßen gewesen sein. Während der

vermeintliche Handwerker die Geschädigte damit beschäftige, abwechselnd

unterschiedliche Wasserhähne öffnen und schließen zu lassen, nutzte dies ein

Komplize, um unbeobachtet in die Wohnung zu gelangen. Dort entwendete er den

Geldbeutel der Geschädigten und flüchtete aus der Wohnung. Nach „fachgerechter“

Überprüfung der Wasserleitungen verließ der zweite Täter ebenfalls die Wohnung.

Der angebliche Handwerker konnte von der Geschädigten und einer weiteren Zeugin

wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 165-175cm groß, 20-25 Jahre alt,

„südländisches Erscheinungsbild“, bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung und

einer dunklen Base-Cap.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Werkzeug entwendet,

Wiesbaden, Kurt-Hebach-Straße 1, Montag, 21.02.2022, 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr,

(wo) In der Kurt-Hebach-Straße nutzte am Montagmittag ein Dieb die kurze

Abwesenheit eines Autofahrers aus und entwendete Werkzeuge im Wert von ca. 1.500

Euro aus dessen geparktem Fahrzeug. Ein 33-jähriger Königsteiner stellte seinen

VW gegen 13:15 Uhr auf einem Kundenparkplatz ab, um einkaufen zu gehen. Als er

ca. 15 Minuten später zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass

mehrere Werkzeuge aus dem Transporter entwendet wurden.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Geldbörsen gestohlen,

Wiesbaden, Luisenplatz/Kirchgasse, Montag, 21.02.2022, 11:00-11:25 Uhr/12:45

Uhr- 13:15 Uhr,

(wo) Gestern schlugen in der Innenstadt zur Mittagszeit gleich zwei Taschendiebe

zu und entwendeten zwei Geldbörsen.

Eine 61-Jährige fuhr mit der Buslinie 5 von der Waldstraße in Richtung

Luisenplatz. Unmittelbar bevor sie aus dem Bus ausstieg, zog sie ihren Rucksack

auf und verließ mit mehreren Personen am Luisenplatz den Bus. Kurz darauf

stellte die Wiesbadenerin fest, dass der Rucksack durch unbekannte Täter

geöffnet und der darin befindliche Geldbeutel entwendet wurde.

Ähnlich erging es einer 66-Jährigen, welcher vermutlich in einem

Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen

wurde.

In beiden Fällen hat das 1. Polizeirevier die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 zu melden.

Unfall auf der B 455,

Wiesbaden, B 455, Montag, 21.02.2022, 20:30 Uhr,

(wo) Am Montagabend ereignete sich auf der B 455 ein Verkehrsunfall, bei dem

zwei Personen leicht verletzt wurden und die Fahrbahn vorübergehend gesperrt

werden musste.

Eine 31-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Bundesstraße aus Richtung Wiesbadener

Innenstadt in Richtung Erbenheim. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor

die Wiesbadenerin die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich daraufhin drehte

und in Folge dessen mit der Mittelleitplanke und dem neben ihr fahrenden

Mercedes kollidierte. Da der nachfolgende Verkehr vermutlich nicht mehr

rechtzeitig abbremsen konnte, kam es an einem Ford und einem Passat zu

Beschädigungen aufgrund der auf der Fahrbahn liegenden Unfallteile. Die

31-Jährige und die Mercedes-Fahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht. Da der Golf nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt

werden. Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten war die Straße gesperrt. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Abbiegeunfall,

Wiesbaden, Straße der Republik/Biebricher Allee, Montag, 21.02.2022, 19:00 Uhr,

(wo) In den Abendstunden des gestrigen Tages ist es im Kreuzungsbereich „Straße

der Republik“/Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von

ca. 25.000 Euro gekommen.

Eine 58-jährige Ford-Fahrerin befuhr die „Straße der Republik“ in Richtung

Biebricher Allee, um links in die Äppelallee abzubiegen. Ein 41-jähriger Tesla

Fahrer war auf der Biebricher Allee in Richtung „Straße der Republik“ unterwegs.

Beim Abbiegen übersah die Ford-Fahrerin vermutlich den entgegenkommenden Tesla

und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß prallte der 41-Jährige

anschließend gegen eine Laterne. Die 58-Jährige erlitt einen Schock. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

E-Scooter aus Hof gestohlen, Rüdesheim am Rhein,

Christophelstraße, Donnerstag, 17.02.2022 bis Montag, 21.02.2022,

(fh)In den zurückliegenden Tagen kam es in Rüdesheim am Rhein zu einem Diebstahl

eines Elektrorollers. Der Besitzer des Scooters der Marke „Segway-Ninebot“ hatte

sein Gefährt in den vergangenen Tagen in seinem Hof in der Christophelstraße

abgestellt. Am Montag stellte er den Diebstahl fest und informierte daraufhin

die Polizei. Der Wert des E-Scooters beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Parkmanöver führt zu Unfall mit verletzter Rollerfahrerin, Geisenheim,

Trinostraße, Dienstag, 22.02.2022, 07:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen verletzte sich die Fahrerin eines Rollers bei einem

Verkehrsunfall, nachdem sie von einem weiteren Verkehrsteilnehmer übersehen

wurde. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine 16-jährige Rüdesheimerin mit ihrem

Kleinkraftrad der Marke „Vespa“ die Trinostraße von der Chauvignystraße kommend

in Richtung der Winkeler Straße entlang. Zeitgleich parkte ein 20-Jähriger mit

seinem VW Up aus einer dortigen Parklücke aus und stieß dabei mit der

vorfahrtsberechtigten Rollerfahrerin zusammen. Die junge Fahrerin des Zweirads

verletzte sich beim Zusammenstoß und musste zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in Taunusstein-Hahn, Taunusstein-Hahn, Altensteiner Straße,

Freitag, 18.02.2022, 14:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 13:50 Uhr

(fh)Zwischen Freitagmittag und Samstagmittag kam es im Bereich der Altensteiner

Straße in Taunusstein-Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei

Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum wurde ein dort geparkter

brauner Audi A6 im Bereich der Beifahrertür touchiert und ein Sachschaden von

mehreren Hundert Euro verursacht. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug fehlt

bislang jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.