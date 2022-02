Bitcoin Era ist ein Trading-Bot, der mit einer sehr hohen Erfolgsquote wirbt.

Der Algorithmus soll um den Bruchteil einer Sekunde schneller sein als bei der Konkurrenz. Die Plattform ging 2016 online und wurde für die Öffentlichkeit zuständig, obwohl sie laut Angaben der Entwickler schon früher entwickelt wurde. Der KI-Algorithmus soll von erfahrenen Händlern entwickelt worden sein, um erfolgreiche Trades auszuführen und große Gewinne zu erzielen.

Wieso ist Bitcoin Era so beliebt?

Bei der Trading-Plattform handelt es sich um ein Hochfrequenz-Handelssystem (HFT). Das heißt, dass Händler im Endeffekt mit den kleinsten Änderungen im Kurs Profit machen können. Außerdem hat Bitcoin Era einige Partnerschaften mit manchen der größten Broker der Szene machen können. Kunden können sich also sicher sein, dass ihr Handel absolut reibungslos verläuft. Doch die Plattform bietet noch weitere Vorteile, die auf den ersten Blick nicht ganz so wichtig erscheinen, aber ebenso essenziell für ein gutes Erlebnis sind. So ist die Anmeldung zum Beispiel sehr leicht und unaufwändig und generell ist die Plattform sehr benutzerfreundlich. Der Kundenservice ist zudem sehr freundlich und schnell, was bei Problemen eine absolute Erleichterung sein kann.

Auf der Plattform sind sowohl manueller als auch automatischer Handel möglich – je nach Präferenz. Zu guter Letzt ist sie auch sehr transparent und ehrlich und so braucht man sich nicht um überraschende Kosten oder versteckte Gebühren sorgen. Falls die Argumente noch nicht überzeugend genug sind, besteht auch immer die Möglichkeit zu einem Demokonto!

Womit wird auf Bitcoin Era gehandelt?

Auf der Plattform wird ausschließlich mit Kryptowährung gehandelt, aber hierbei ist die Auswahl nicht nur enorm groß, sondern auch vielseitiger als bei vielen der vergleichbaren Seiten.

Preise, Kosten und Gebühren

Die Nutzung der Plattform ist kostenlos und es fallen auch keine versteckten Gebühren an. Es gibt allerdings eine Einstiegshürde. Das heißt im Endeffekt nur, dass man einen Mindestbetrag von 250 US-Dollar auf sein Konto einzahlen muss, um dann mit dem Handel beginnen zu können.

Es gibt eine Vielzahl an möglichen Zahlungswegen, um dieses Geld auf sein Konto einzuzahlen. Dazu gehören beispielsweise PayPal, Mastercard, Skrill, Visa und Bitcoin.

Leicht zu bedienen?

Eine solche Handelsplattform will man natürlich „immer bei sich“ tragen, um alles kontrollieren zu können, das vor sich geht. Daher gibt es Bitcoin Era für alle Arten von Handys, für iPads und auch als Desktopversion für den Computer!

Was sind die Nachteile?

Aktuell gibt es leider keine deutsche App für das Handy oder Tablet, was einigen Nutzern den Gebrauch ein wenig erschweren könnte. Außerdem gibt es kam Informationen über die Gründer von Bitcoin Era, was das Ganze ein wenig undurchlässig macht.

Von diesen beiden Dingen abgesehen wird aber sehr schnell klar, dass die Vorteile deutlich überwiegen.

Bitcoin Era ist eine seriöse Plattform, die wirklichen Wert auf Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit legt. Daher wird mit erstklassiger Verschlüsselung, legitimen Brokern und einer leicht zu bedienenden Nutzeroberfläche gearbeitet.

Zusätzlich sind KI-basierte Handelsplattformen oft sehr teuer und verlangen sehr hohe Einstiegskosten. Mit seinen nur 250 US-Dollar ist Bitcoin Era nicht nur günstig, sondern die günstigste Plattform der Branche, die es im Moment gibt. (Anzeige)