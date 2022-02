Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstag 17.02.2022 wurde in den frühen Abendstunden eine 44-Jährige an den Stufen der Rheinschanzenpromenade/Höhe Berliner Platz, von 2 Männern vergewaltigt. Einer der Täter war dunkelhäutig und hatte eine auffällige Narbe im Gesicht. Das Duo stahl nach der Tat die Bauchtasche der Frau und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca.1,80 m groß, schlank. Bekleidet mit einer Tarnjacke, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhe der Marke Nike.

Täter 2: ca. 1,90 m groß, dunkelhäutig, auffällige Narbe im Gesicht. Bekleidet mit schwarzer Bomberjacke und blauen Jeans.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.