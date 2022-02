Anfang 2022 ist Ethereum, also eine Ethereum-Blockchain-Münze, der am zweithäufigsten kapitalisierte Token der Welt, dessen Preis 3,1.000 Dollar beträgt.

Die meisten Analysten sind jedoch der Meinung, dass es in naher Zukunft zu einem Flipping kommen könnte. Das heißt, dass die Kapitalisierung von Ethereum die von Bitcoin bald übersteigen wird. Wie wahrscheinlich ist eine solche Prognose und was sollten Blockchain-Nutzer eigentlich erwarten? All das erfahren Sie aus unserem kleinen Artikel, den wir Ihnen heute präsentieren. Viel Spaß beim Lesen.

Ethereum (ETH)

Der Preis von Ethereum stieg im letzten Jahr zusammen mit dem Preis für Bitcoin stark an. Während des Krypto-Booms im Mai erreichte er einen Höchststand von 4.000 US-Dollar und stieg dann Ende Oktober und Anfang November auf einen neuen Rekord von fast 5.000 US-Dollar. Die gesamte Kapitalisierung von Ethereum beträgt derzeit 3.156 T$. Obwohl Ethereum in Bezug auf die Marktkapitalisierung an zweiter Stelle hinter Bitcoin steht, macht es etwa 20 % des Gesamtmarktes aus und könnte auch bald Bitcoin überholen. Vor allem, weil Ethereum dank des Wechsels von Proof-of-Work- zu Proof-of-Stake-Protokollen potenziell viel energieeffizienter sein dürfte als Bitcoin.

Bei der Entwicklung von Ethereum entschied sich Vitalik Buterin für den Proof-of-Work-Algorithmus. Dieser Entscheidung zufolge erfolgt die Bildung von Blöcken in die Ketten durch die Lösung komplexer mathematischer Aufgaben durch Miner. Diese Methode wird nun kritisiert, weil sie nicht umweltfreundlich und viel zu teuer ist. Daher wird das Etherium 1.0-Protokoll bald durch das 2.0-Protokoll ersetzt werden, das Proof-of-Stake als Konsens verwendet. Und dieser Prozess ist bereits im Gange. Die beiden Netze arbeiten parallel und die ganze Community wartet gespannt nur darauf, dass sie miteinander verschmelzen.

Nach dem Übergang zu PoS werden die leistungsstarken Prozessoren, die in den Mining-Farmen verwendet werden, nicht mehr benötigt. Für die Ausgabe von Ethereum werden nur die Münzen selbst benötigt, die der Nutzer in seiner Wallet einschließt, um die Transaktionen zu validieren.

Die Miner werden eine der folgenden Entscheidungen treffen müssen:

1. Sie können sich weigern Ethereum abzubauen, um Ihre Mining-Geräte weiter zu nutzen;

2. Zum Mining anderer Münzen in Blockchains wechseln, die mit dem PoW-Konsens arbeiten.

Justin Drake, ein Analyst bei der Ethereum Foundation, glaubt, dass nur 1k ETH pro Tag auf dem neuen Konsens ausgegeben werden. Infolgedessen wird die Währung deflationär, was die Nachfrage nach ihr und den Wechselkurs im Vergleich zu anderen Münzen erheblich steigern wird.

Wann wird es passieren?

Obwohl der Übergangsprozess zum neuen Konsens bereits eingeleitet wurde, ist das endgültige Datum für die Zusammenführung der beiden Blockchains (Current 1 und Test 2) noch nicht bekannt. Laut Vitalik Buterin soll dies im Jahr 2022 geschehen.

Doch die Nutzer können sich bereits jetzt an der Bildung der neuen Blockchain beteiligen. Dazu müssen sie zu Validierern der neuen Plattform werden und sicherstellen, dass die „Blockchain“ mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ethern funktioniert. Diese Verdienstmethode – das Stapeln – ist möglich, wenn ein Nutzer über 32 ETH verfügt. Er muss sie bis zur Phase 1.5 einfrieren, nach der die Münzen mit Gewinn zurückgegeben werden.

Anhand der Daten von solchen hochspezialisierten Apps wie Profit Builder können wir feststellen, dass der Ether-Wechselkurs jetzt von den Herbstrekorden runter geht, so dass dieser Moment als Chance genutzt werden kann, den Coin zu einem niedrigen Preis zu kaufen und dadurch Geld zu verdienen, nachdem man ihn später, wenn sein Wert gestiegen ist, wieder verkauft. (Anzeige)