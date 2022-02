Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Nachtrag zu „Falsche Ordnungsamtsmitarbeiter“

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.02.2022 gegen 13:50 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Insgesamt vier bislang unbekannten männliche Täter klingelten an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Sie gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, um in die Wohnung zu gelangen. Angeblich wollten sie die Impfausweise der Senioren kontrollieren. In der Wohnung wurden die Senioren durch zwei Täter abgelenkt, währenddessen die anderen Täter unbemerkt die Wohnung durchsuchten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde Bargeld und eine Uhr aus Silber entwendet. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sind Sie selbst Opfer eines solches Trickbetruges geworden oder haben Sie Hinweise, dann melden Sie sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät hier:

Lassen sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung. Fordern sie an der Haustüre prinzipiell einen Dienstausweis. Achten sie hierbei auf möglicherweise gefälschte Dienstausweise. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Wachenheim: Weinbergstreuer gestohlen

Wachenheim (ots) – Erst am 14.02.2022 wurde festgestellt, dass ein in einem Hof in der Weinstraße in Wachenheim abgestellter Anhänger entwendet wurde. Nach Auswertung der Videoüberwachung seines Hofes bemerkte der Eigentümer, dass der Weinbergstreuer in der Nacht vom 06.02.22 auf den 07.02.22 gegen 02.55 Uhr aus dem Hof geschoben wurde. Im Anschluss wäre der Hänger an ein unbekanntes Fahrzeug angehängt und abtransportiert worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Durchfahrtskontrollen

Wachenheim (ots) – Am 15.02.2022 wurden zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr Durchfahrtskontrollen auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim durchgeführt. Nach der Sperrung der B271 in Fahrtrichtung Süden, nutzen viele Verkehrsteilnehmer verbotswidrig die landwirtschaftlichen Wege, um die Ampelanlage in Wachenheim zu umfahren. Im Rahmen der Kontrolle konnten 5 Fahrzeuge festgestellt werden, davon waren 3 Fahrzeuge berechtigt den Weg zu befahren. Im Rahmen von Bürgergesprächen, wurden die Kontrollen mit großer Freude aufgenommen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln zu halten und nicht verbotswidrig Wirtschaftswege zu nutzen. Die Polizei wird in der nächsten Zeit verstärkt Kontrollen durchführen.

Wachenheim: Eimer auf Saunaofen angeschmort

Wachenheim (ots) – Am 05.02.2022 gegen 21:30 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhause in der Burgstraße in Wachenheim gemeldet. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung ausgehend von einer Sauna, die sich in einem Anbau befand, festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass ein Eimer auf dem Saunaofen anfing zu schmoren. Zuvor hatte der Hauseigentümer versehentlich anstatt des Lichtschalters die Sauna eingeschaltet. Die Anwohner hatten den Eimer aber bereits selbstständig gelöscht. Es wurde niemand verletzt und außer dem beschädigten Eimer entstand kein weiterer Sachschaden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):